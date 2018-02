Diskovi - Formatiranje pogrešne particije

P: Frend mi je donio USB memoriju da mu napravim boot za Windowse. Formatirao sam kroz cmd, no kada sam završio, gle iznenađenja: nisam napravio format USB memorije nego svoje D i E particije, te su se one sad spojile u jednu particiju. Nije sada bitno kako sam to uspio, nego mi je nestalo nekih 700 GB raznih podataka. Postoji li neki način da ih povratim?

O: Backup iliti rezervna kopija na drugom mediju najvažnija je stvar pri korištenju računala (i drugih uređaja na kojima imate podatke, poput mobitela). U svakom se trenutku može dogoditi da se uređaj na kojem su spremljeni podaci pokvari, da sadržaj greškom obrišete, da ga obriše virus, da vam netko ukrade uređaj ili ga izgubite. Dakle, vodite se ovime: Ako nemam backup nečega, onda to nije važno. Ako ništa drugo, barem najvažnije datoteke gurnite u oblak (Google Drive ili Dropbox).

To je, naravno, za ubuduće. Sad su vam opcije vrlo ograničene. Niste napisali što ste točno radili – ako ste napravili puni format tih particija, onda je gotovo! Naime, kod starih operacijskih sustava puni format je samo obrisao prvu particijsku tablicu ili kopiju MFT-a, a same podatke na disku nije dirao (samo je provjerio može li ih ispravno pročitati), no puni format od Viste naovamo cijelu particiju prepisuje nulama. Tad vam možebitno mogu pomoći profesionalci kao što su www.infolab.hr ili www.helpdisc.hr – nikakav vam softver tu neće pomoći – treba otvarati disk. Profesionalno spašavanje podataka puno će vas koštati – puno više nego što bi koštao disk na koji ste mogli napraviti backup!

Recuva i njezino iscrpno skeniranje može pomoći u spašavanju datoteka sve dok niste napravili puni format particije ili dok niste na slučajno formatiran disk ili obrisane datoteke snimali veću količinu datoteka

Ako ste napravili brzo formatiranje (quick format), onda još postoje izgledi da ćete to vratiti nekim softverom poput besplatnog programa Recuva (uključite opsežno skeniranje, odnosno stavite kvačicu na Enable Deep Scan) ili nekim programom s Hiren’s BootCD-a. Najvažnije je da na formatirane particije ništa ne zapisujete.

Dodatni savjet: ne igrajte se “hakera”. Ne pokrećite, ne dirajte nikakve programe za formatiranje ako niste 100% sigurni u ono što radite. Ako već morate, dobro upoznajte program i koristite program s grafičkim korisničkim sučeljem, kod kojih je u pravilu jasniji pregled situacije. Ne slušajte savjete kolega koji vas navode na korištenje naredbi format, diskpart i inih iz naredbenog retka – za korištenje naredbenog retka treba postojati prokleto dobar razlog, i morate biti posve sigurni da ste dobro utipkali naredbu. Zašto biste, recimo, pokretali diskpart ako možete koristiti Windowsov Disk Management ili EaseUS Partition Master Free ako Disk Management nema neku mogućnost koja vam treba?

Čak i besplatni programi, poput EaseUS Partition Mastera Free, imaju pregršt funkcija vezanih uz upravljanje diskovima i particijama – uz takve programe malo tko ima potrebe za programima s naredbenim retkom