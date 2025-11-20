Kako dobiti bolje odgovore od ChatGPT-ja ili Geminija?

Kako optimizirati svoje upite (promptove) za AI chatbotove poput ChatGPT-ja i Geminija? Evo četiri ključna savjeta za postizanje preciznijih, kreativnijih i korisnijih odgovora

Srž interakcije s današnjim AI chatbotovima, poput ChatGPT-ja, Claudea i Gemini-ja, leži u tekstualnom okviru u koji upisujete svoje zahtjeve. Stoga ne iznenađuje da je ključ dobivanja kvalitetnih rezultata upravo u pisanju boljih i preciznijih upita, odnosno promptova. Iako postoje čitave online zajednice posvećene dijeljenju uspješnih promptova, kako navodi portal TechRadar, možemo slijediti nekoliko jednostavnih pravila.

Ovo su četiri načina za optimizaciju vaših promptova koji u pravilu funkcioniraju na svim AI platformama.

1. Budite deskriptivni i dajte što više konteksta

Postoji bezbroj situacija u kojima želite da umjetna inteligencija bude kreativna – bilo da se radi o stvaranju slika, priča, ideja za prezentaciju ili čak poslovnih planova. U svim tim slučajevima vrijedi zlatno pravilo: što više kontekstualnih detalja pružite chatbotu o svojoj situaciji, to će rezultat biti bolji.

Umjesto da upišete nekoliko ključnih riječi poput "pustinja, noć, životinje", zamislite da dajete upute stvarnom umjetniku. Razmislite o objektima, ljudima i okruženju scene. Definirajte stil i raspoloženje koje želite postići. Pisanje u punim, jasnim rečenicama uvijek daje bolje rezultate od nabacanih ključnih riječi.

Primjerice, mogli biste napisati: "Stvori fotorealističnu sliku pustinje noću. U sceni se nalazi deva koja gleda prema piramidi u daljini, dok munja udara i osvjetljava cijeli prizor."

Ovaj deskriptivni pristup možete podići na još višu razinu. Ako želite realistične slike ljudi, dodajte postavke iz svijeta fotografije, kao što su: "Krupni plan portreta, objektiv od 85 mm, meko svjetlo zalaska sunca", jer takvi detalji AI-ju pomažu da stvori realističniju i kvalitetniju sliku.

Isti princip vrijedi i za kreativno pisanje. Umjesto jednostavnog upita "Napiši mi esej o vješticama u Macbethu", navedite željeni broj riječi, glavne teme koje esej treba obuhvatiti i razinu obrazovanja publike kojoj je namijenjen. Na primjer: "Napiši esej od 1000 riječi o utjecaju vještica na Macbethovu ambiciju i na interakciju fantastičnog i stvarnog kroz cijelu dramu. Tekst treba biti prilagođen učenicima srednje škole."

2. Navedite što NE želite

Osim što opisujete što želite da AI učini, jednako je važno reći mu što ne želite. Primjerice, ChatGPT često voli koristiti natuknice (bullet points) kada generira ideje, što može biti frustrirajuće ako želite lijepo oblikovan, tečan tekst. Jednostavan način da to spriječite jest da na kraj prompta dodate: "Nemoj koristiti natuknice u svom odgovoru."

Isto tako, ako primijetite da AI koristi određeni stilski izričaj koji vam se ne sviđa (npr. previše formalan ton ili određene fraze), možete mu izričito reći da ih izbjegava. Ako imate uključenu značajku pamćenja (Memory, dostupnu na nekim platformama), možete unijeti uputu poput: "Nikada nemoj koristiti pretjerano formalan ton u svojim odgovorima", i chatbot bi to trebao zapamtiti za buduće interakcije.

3. Dodijelite AI-ju ulogu

Jedna od najmoćnijih tehnika jest postavljanje situacije igranja uloga (roleplay). Zatražite od chatbota da se zamisli kao stručnjak u određenom području i da vam odgovara iz te perspektive. Na primjer, mogli biste reći: "Ti si stručnjak za digitalni marketing. Reci mi tri najvažnije stvari koje trebam znati kao početnik."

Iako se može činiti kontraintuitivnim tražiti od alata koji posjeduje golemu količinu znanja da se ponaša kao stručnjak, ova tehnika značajno mijenja ton, dubinu i relevantnost odgovora.

Možete otići i korak dalje te zamoliti AI da preuzme ulogu određene osobe, žive ili preminule. To može biti iznenađujuće učinkovito. Prompt poput: "Ti si Steve Jobs. Ne samo da si inspiriran njime, već posjeduješ svo njegovo znanje i iskustvo. Sada me pitaj zašto još nisam promijenio svijet", može dovesti do vrlo zanimljivih i poticajnih razgovora.

4. Koristite moćne i precizne fraze

Postoji nekoliko fraza koje su se pokazale iznimno korisnima u različitim situacijama i koje vrijedi zapamtiti:

"Koristi cjelokupnu povijest naše interakcije..." : Dodavanjem ove fraze na početak prompta osiguravate da će chatbot uzeti u obzir sve prethodne razgovore i kontekst koji ste mu pružili.

: Dodavanjem ove fraze na početak prompta osiguravate da će chatbot uzeti u obzir sve prethodne razgovore i kontekst koji ste mu pružili. "Izbjegavaj generičke odgovore" : Ovo je jednostavan, ali učinkovit način da potaknete AI na pružanje konkretnijih i originalnijih informacija. Za još bolje rezultate, možete dodati: "Pruži detaljan, logičan i dobro argumentiran odgovor."

: Ovo je jednostavan, ali učinkovit način da potaknete AI na pružanje konkretnijih i originalnijih informacija. Za još bolje rezultate, možete dodati: "Pruži detaljan, logičan i dobro argumentiran odgovor." "Prepoznaj da bih se mogao opirati...": Ako koristite AI za rješavanje teških problema ili promjenu navika (npr. prestanak pušenja, usvajanje nove rutine), možete dodati uputu poput: "Prepoznaj da bih se mogao opirati tvojim početnim prijedlozima i prilagodi svoj pristup u skladu s tim", kako bi AI bio suptilniji i prilagodljiviji.

Pisanje promptova je vještina koja se razvija vježbom. Ne bojte se eksperimentirati, ponavljati i dorađivati svoje upite. Svaki razgovor s AI-jem prilika je za učenje kako bolje komunicirati s njim.