Googleov AI Mode postaje dostupan u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku

Google je objavio da će novi AI način pretraživanja u njihovoj tražilici postati dostupan većem broju ljudi diljem svijeta, a u ovom valu širenja dolazi i podrška za našu zemlju i, važnije, jezik

Sandro Vrbanus četvrtak, 9. listopada 2025. u 09:02

Već od danas Google će početi dodavati nove zemlje i jezike u svoj sustav pretraživanja Interneta potpomognutog umjetnom inteligencijom, nazvan AI Mode. Najpopularnija tražilica na svijetu tako se želi uključiti u bitku s Perplexityjem i sličnim alatima, kojima je upravo AI glavni posao, a tražilica radi u pozadini kao izvor podataka. AI Mode je lansiran u ožujku ove godine kao eksperiment, a s vremenom je proširen i postao je javno dostupan na nizu tržišta. To će od ovoga tjedna biti prošireno za još 35 jezika i 40 zemalja, što znači da će sustav raditi u gotovo cijelom svijetu.

Novi način guglanja

Za nas je ovo širenje posebno bitno jer je prvi put na popisu zemalja gdje će AI pretraživanje postati dostupno uključena i Hrvatska, dok je na popisu podržanih jezika i hrvatski. Način rada AI Mode rezultate pretrage generira isključivo uz pomoć AI algoritama. AI Mode stoga ima cilj značajno utjecati na način na koji guglamo, nudeći direktnije i sveobuhvatnije odgovore na kompleksna pitanja, zahvaljujući tome što je ovdje AI "glavni", a tražilica sporedna.

Sustav radi na Googleovom AI modelu Gemini 2.5, omogućava postavljanje pitanja prirodnim jezikom, a potom pokreće napredno rezoniranje i multimodalnu obradu podataka u pozadini. Ono generira odgovor na isto tako prirodnom jeziku, sažimajući najvažnije podatke iz rezultata pretraživanja, dajući dublje uvide u temu koja se pretražuje i pokušava biti više od pomoći korisniku, odgovarajući i na njihova pitanja na "pametniji" način.

Nakon prvog odgovora s umjetnom je inteligencijom potom moguće nastaviti razgovor, tražiti dublja i detaljna pojašnjenja, dublje "kopati" po temi ili pak skrenuti razgovor s AI Modeom u nekom drugom smjeru. Svi dobiveni odgovori bit će potkrijepljeni izvorima s weba, linkovima na njih, no u svim materijalima vezanima uz AI Mode Google naglašava da je i dalje riječ o eksperimentalnom programu koji može ponekad griješiti.

Kako pokrenuti AI Mode?

Novi način pretraživanja na Googleu je moguće aktivirati na tri načina:

  • Izravno putem URL-a google.com/ai,
  • Putem redovne tražilice na adresi google.com te klikom na AI Mode nakon upisa pitanja,
  • Unutar Googleove mobilne aplikacije dodirom na AI Mode tipku na glavnom ekranu.

Ne funkcionira li vam stvar odmah, strpite se, jer je najavljeno da će širenje dostupnosti biti obavljeno postupno.



