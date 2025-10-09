Googleov AI Mode postaje dostupan u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku

Google je objavio da će novi AI način pretraživanja u njihovoj tražilici postati dostupan većem broju ljudi diljem svijeta, a u ovom valu širenja dolazi i podrška za našu zemlju i, važnije, jezik

Već od danas Google će početi dodavati nove zemlje i jezike u svoj sustav pretraživanja Interneta potpomognutog umjetnom inteligencijom, nazvan AI Mode. Najpopularnija tražilica na svijetu tako se želi uključiti u bitku s Perplexityjem i sličnim alatima, kojima je upravo AI glavni posao, a tražilica radi u pozadini kao izvor podataka. AI Mode je lansiran u ožujku ove godine kao eksperiment, a s vremenom je proširen i postao je javno dostupan na nizu tržišta. To će od ovoga tjedna biti prošireno za još 35 jezika i 40 zemalja, što znači da će sustav raditi u gotovo cijelom svijetu.

Novi način guglanja

Za nas je ovo širenje posebno bitno jer je prvi put na popisu zemalja gdje će AI pretraživanje postati dostupno uključena i Hrvatska, dok je na popisu podržanih jezika i hrvatski. Način rada AI Mode rezultate pretrage generira isključivo uz pomoć AI algoritama. AI Mode stoga ima cilj značajno utjecati na način na koji guglamo, nudeći direktnije i sveobuhvatnije odgovore na kompleksna pitanja, zahvaljujući tome što je ovdje AI "glavni", a tražilica sporedna.

Sustav radi na Googleovom AI modelu Gemini 2.5, omogućava postavljanje pitanja prirodnim jezikom, a potom pokreće napredno rezoniranje i multimodalnu obradu podataka u pozadini. Ono generira odgovor na isto tako prirodnom jeziku, sažimajući najvažnije podatke iz rezultata pretraživanja, dajući dublje uvide u temu koja se pretražuje i pokušava biti više od pomoći korisniku, odgovarajući i na njihova pitanja na "pametniji" način.

Nakon prvog odgovora s umjetnom je inteligencijom potom moguće nastaviti razgovor, tražiti dublja i detaljna pojašnjenja, dublje "kopati" po temi ili pak skrenuti razgovor s AI Modeom u nekom drugom smjeru. Svi dobiveni odgovori bit će potkrijepljeni izvorima s weba, linkovima na njih, no u svim materijalima vezanima uz AI Mode Google naglašava da je i dalje riječ o eksperimentalnom programu koji može ponekad griješiti.

Kako pokrenuti AI Mode?

Novi način pretraživanja na Googleu je moguće aktivirati na tri načina:

Izravno putem URL-a google.com/ai,

Putem redovne tražilice na adresi google.com te klikom na AI Mode nakon upisa pitanja,

Unutar Googleove mobilne aplikacije dodirom na AI Mode tipku na glavnom ekranu.

Ne funkcionira li vam stvar odmah, strpite se, jer je najavljeno da će širenje dostupnosti biti obavljeno postupno.