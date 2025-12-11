Konačno možete birati tko vam servira vijesti na Googleu

Uskoro ćete moći odabrati izvore vijesti koje će vam Google plasirati prilikom pretraživanja, jer se opcija nakon nekoliko mjeseci ograničene dostupnosti širi na sva tržišta

Sandro Vrbanus četvrtak, 11. prosinca 2025. u 11:09

Googleova tražilica uvodi novu značajku nazvanu Preferirani izvori (Preferred Sources) koja korisnicima omogućuje personalizaciju sekcije izdvojenih vijesti, koja se prikazuje prilikom pretraživanja weba. Opcija je lansirana protekloga ljeta u Sjedinjenim Američkim Državama i Indiji, a njezino globalno uvođenje je trenutačno u tijeku – što znači da je možemo očekivati i kod nas u narednim danima. Prema najavama, funkcionirat će samo na engleskom jeziku. Za sve ostale podržane jezike, Google je najavio da će Preferirani izvori biti dostupni početkom iduće godine.

Cilj Preferiranih izvora jest prikazati korisnicima prilikom pretraživanja više sadržaja s njihovih omiljenih internetskih portala. Ova je opcija osmišljena kako bi osnažila izdavače u povezivanju s vlastitom publikom, a istovremeno je odgovorila na povratne informacije korisnika koji žele prilagoditi način na koji primaju vijesti.

Odabir vlastitih izvora

Postupak odabira preferiranih izvora je jednostavan. Korisnik treba pretražiti temu koja je aktualna u vijestima, a zatim kliknuti na ikonu desno od sekcije Top Stories. Nakon toga slijedi pretraživanje i odabir željenih izvora, a već sljedećem osvježavanjem stranice korisnici počet će viđati više sadržaja iz odabranih izvora.

Jednom kad su izvori odabrani, oni će se češće pojavljivati u vrhu rezultata ili u namjenskoj sekciji pod nazivom "Iz vaših izvora" na stranici s rezultatima pretraživanja. Korisnici mogu odabrati neograničen broj izvora, a rano testiranje među korisnicima Google Labs pokazalo je da više od polovice ispitanika cijeni mogućnost odabira četiri ili više izvora. Sadržaj iz ostalih izvora nastavit će se prikazivati, a korisnici u svakom trenutku mogu upravljati svojim odabirima.

Ovaj dodatak također nudi i priliku izdavačima. Oni mogu poticati svoje pretplatnike i pratitelje da ih odaberu kao preferirani izvor na Googleu, čime izravno utječu na vidljivost vlastitog sadržaja u rezultatima pretraživanja. Na primjer, klikom na ovu poveznicu možete i Bug.hr dodati u vlastite preferirane izvore (link će proraditi čim opcija postane dostupna na našem tržištu).



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi