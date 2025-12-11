Konačno možete birati tko vam servira vijesti na Googleu

Uskoro ćete moći odabrati izvore vijesti koje će vam Google plasirati prilikom pretraživanja, jer se opcija nakon nekoliko mjeseci ograničene dostupnosti širi na sva tržišta

Googleova tražilica uvodi novu značajku nazvanu Preferirani izvori (Preferred Sources) koja korisnicima omogućuje personalizaciju sekcije izdvojenih vijesti, koja se prikazuje prilikom pretraživanja weba. Opcija je lansirana protekloga ljeta u Sjedinjenim Američkim Državama i Indiji, a njezino globalno uvođenje je trenutačno u tijeku – što znači da je možemo očekivati i kod nas u narednim danima. Prema najavama, funkcionirat će samo na engleskom jeziku. Za sve ostale podržane jezike, Google je najavio da će Preferirani izvori biti dostupni početkom iduće godine.

Cilj Preferiranih izvora jest prikazati korisnicima prilikom pretraživanja više sadržaja s njihovih omiljenih internetskih portala. Ova je opcija osmišljena kako bi osnažila izdavače u povezivanju s vlastitom publikom, a istovremeno je odgovorila na povratne informacije korisnika koji žele prilagoditi način na koji primaju vijesti.

Odabir vlastitih izvora

Postupak odabira preferiranih izvora je jednostavan. Korisnik treba pretražiti temu koja je aktualna u vijestima, a zatim kliknuti na ikonu desno od sekcije Top Stories. Nakon toga slijedi pretraživanje i odabir željenih izvora, a već sljedećem osvježavanjem stranice korisnici počet će viđati više sadržaja iz odabranih izvora.

Jednom kad su izvori odabrani, oni će se češće pojavljivati u vrhu rezultata ili u namjenskoj sekciji pod nazivom "Iz vaših izvora" na stranici s rezultatima pretraživanja. Korisnici mogu odabrati neograničen broj izvora, a rano testiranje među korisnicima Google Labs pokazalo je da više od polovice ispitanika cijeni mogućnost odabira četiri ili više izvora. Sadržaj iz ostalih izvora nastavit će se prikazivati, a korisnici u svakom trenutku mogu upravljati svojim odabirima.

Ovaj dodatak također nudi i priliku izdavačima. Oni mogu poticati svoje pretplatnike i pratitelje da ih odaberu kao preferirani izvor na Googleu, čime izravno utječu na vidljivost vlastitog sadržaja u rezultatima pretraživanja. Na primjer, klikom na ovu poveznicu možete i Bug.hr dodati u vlastite preferirane izvore (link će proraditi čim opcija postane dostupna na našem tržištu).