Iz Googlea se oglasili o utjecaju AI-ja na njihovu tražilicu

Otkako su uvedeni AI sažeci bilježe se značajne promjene u navikama korisnika, kao i pad prometa prema ostalim web stranicama. Službeno objašnjenje kaže da je ipak narastao broj "kvalitetnih klikova"

Sandro Vrbanus četvrtak, 7. kolovoza 2025. u 13:15

O tome da se na Internetu sve manje gugla, a sve više upite postavlja raznim AI chatbotima, piše se već mjesecima. Isto tako, kad se i gugla, odgovore na pitanja često u posljednje vrijeme korisnici dobiju u vidu AI sažetaka (AI Overviews), pa nakon toga nemaju potrebu gledati dalje, odnosno klikati na ponuđene linkove u rezultatima pretraživanja. Više je puta ta činjenica istaknuta u raznim podacima i istraživanjima, primijećen je pad prometa preusmjerenog s Googleove tražilice na "manje" webove i općenito čini se da se navike internetskih surfera značajno mijenjaju.

"Promet je stabilan"

Što na sve to kaže Google, čijoj se tražilici prvi put nakon pokretanja ozbiljno "trese tlo pod nogama"? "Mi i dalje šaljemo milijarde klikova na web svakog dana i predani smo tome da web bude prioritet, čak i uz AI iskustva unutar tražilice" – poruka je kompanije, koja se oglasila putem službenog bloga, vjerojatno kako bi "smirila" one koji smatraju da je era internetskih tražilica prošla.

Liz Reid, potpredsjednica kompanije zadužena za tražilicu, piše da njihovi podaci govore kako su korisnici zadovoljniji općenitim iskustvom AI sažetaka te da pretražuju putem Googlea više no ikad. No, razjasnila je i neke nedoumice koje su čuli da su se pojavile u posljednje vrijeme.

"Kvaliteta raste"

Ukupni je organski broj klikova, koji vode s rezultata tražilice na ostatak weba, ostao stabilan u odnosu na prošlu godinu. No, povećao se volumen tzv. "kvalitetnih klikova", onih kod kojih se korisnik ne vrati odmah natrag na tražilicu već se dulje vrijeme zadrži na ciljanoj stranici. Reid odbacuje vanjska istraživanja i podatke prema kojima je promet prema webu u dramatičnom padu i kaže da su rezultat pogrešnih metodologija mjerenja ili se oslanjaju tek na izolirane slučajeve ili kriva vremenska razdoblja.

Ukratko, dakle – kod kratkih i jednostavnih upita AI Overviews mogu zadovoljiti brojne korisnike kratkim odgovorom, pa u tim slučajevima broj klikova na rezultate pada. No, kad je riječ o složenijim upitima, klikovi se i dalje događaju, a tada većinom budu "kvalitetni" jer ljudi žele detaljno istražiti temu i dobiti kvalitetnije rezultate.

Tako i iz Googlea priznaju da je posrijedi velika promjena u navikama korištenja tražilice te da promet ka nekim stranicama pada, dok kod drugih raste: "Ljudi sve više traže i klikaju na stranice s forumima, videozapisima, podcastima i objavama gdje mogu čuti autentične glasove i perspektive iz prve ruke. Također je vjerojatnije da će kliknuti na web sadržaj koji im pomaže da saznaju više", kaže Reid.



