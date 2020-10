Mogu li premjestiti RAM module iz starog prijenosnika u "novi" radi većeg kapaciteta memorije?

PROBLEM

Vidim na Njuškalu laptop Acer Aspire V3-331-P11X – 13.3” – Pentium 3556U – 4 GB RAM – 500 GB HDD. Trebao bi imati 4 GB DDR3L 1600 i jedan prazan slot. Ja imam mini laptop s 4+2 GB DDR3L 1333... Mogu li, ako kupim taj s 1600 RAM-om, zamijeniti memorije – 4 GB 1600 u svoj i prodam ga, a 6 GB 1333 (4+2) iz mog u taj koji bih kupio?

ODGOVOR

Šest gigabajta RAM-a, dakle, dva modula različitog kapaciteta, u prijenosnicima s dva utora ne bi trebalo predstavljati problem, a iako program kaže da rade u dual-channelu, trebala bi biti riječ o flex načinu rada – 2 gigabajta 4 gigabajtnog modula i 2-gigabajtni modul zajedno rade u dual-channel načinu rada, a preostalim 2 gigabajta 4-gigabajtnog modula pristupa se jednokanalno (single-channel)

Prema specifikacijama, taj prijenosnik ima dva utora za DDR3L memoriju brzine do 1.600 MHz, a maksimalna podržana količina RAM-a je 16 GB. U skladu s time, to što ste iz drugog prijenosnika naumili premjestiti dva memorijska modula u ovaj, trebalo bi raditi, ali nitko vam to ne može unaprijed jamčiti – znat ćete tek ako, odnosno nakon, što probate.

Naravno, iščitavanje i zapisivanje u memoriju bit će nešto sporije, jer će RAM raditi na oko 16% nižoj frekvenciji. Doduše, pitanje je koliko biste to osjetili u radu, tim više što bi zbog više RAM-a Windowsi trebali manje “roštati” po disku.

Vaš autor inače na svojem prijenosniku ima sličnu kombinaciju, odnosno kombinaciju dva modula različite marke, različitog kapaciteta (isto kao i kod vas – 4 i 2 GB), iako su iste brzine, odnosno timinga. Prijenosnik prepoznaje svih 6 GB, i u radu nema baš nikakvih problema. I u vašem slučaju, ako se baš ne potrefi neki čudni, nepredvidljivi problem s kompatibilnošću, ne bi trebalo biti problema.