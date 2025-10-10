Otključajte puni potencijal streaminga: 'tajni' kodovi i skrivene funkcije koje je dobro znati

Umorni ste od beskonačnog skrolanja? Otkrivamo kako pomoću numeričkih kodova, naprednih postavki i manje poznatih alata možete preuzeti kontrolu nad svojim streaming iskustvom i pronaći sadržaj koji zaista želite gledati

Bug.hr petak, 10. listopada 2025. u 18:00
Svi smo bili u toj situaciji. Nakon napornog dana, sve što želite je opustiti se uz dobar film ili seriju, no umjesto toga provodite sate skrolajući kroz naizgled beskonačnu ponudu koju vam algoritam servira. Preporuke se vrte u krug, a vi imate osjećaj da ste vidjeli sve što se nudi. Istina je, međutim, potpuno drugačija. Iza personaliziranog sučelja koje poznajete krije se golem i neistražen svijet sadržaja, dostupan samo onima koji znaju prave trikove. Vrijeme je da prestanete biti pasivni promatrač i postanete kustos vlastitog digitalnog kina.

Najveća i najpoznatija "tajna" streaming svijeta su Netflixovi kodovi. Riječ je o sustavu s više od 36.000 jedinstvenih numeričkih identifikatora koji vas vode do hiper-specifičnih žanrova i podžanrova, od "Mračnih skandinavskih krimi drama" do "Blesavih komedija iz 80-ih". Ovaj sustav datira još iz vremena kada je Netflix poslovao isključivo s DVD-ovima, a danas omogućuje da zaobiđete algoritam i zaronite duboko u katalog. Korištenje je iznenađujuće jednostavno. U internetski preglednik na računalu upišite adresu http://www.netflix.com/browse/genre/, a na kraju dodajte željeni kod. Na primjer, ako želite pogledati filmove koji traju točno 90 minuta, upotrijebit ćete kod 81466194. Za kolekciju filmova koje su režirale žene, kod je 2974953. Cijele liste kodova lako je pronaći na specijaliziranim stranicama poput Netflix-Codes.com (preko koje možete i izravno do željenih pretraga), a za one koji preferiraju još jednostavniji pristup, postoje i ekstenzije za preglednike poput "Better Browse for Netflix" koje integriraju pretragu izravno u Netflixovo sučelje.

Na mobilnim aplikacijama, ponekad je dovoljno upisati sam kod u tražilicu kako biste dobili željene rezultate.

No, skrivene mogućnosti streaming servisa ne staju samo na Netflixovim kodovima. Mnoge platforme nude niz korisnih alata koji ostaju neprimijećeni. Jeste li znali da na Netflixu možete detaljno prilagoditi izgled titlova? U postavkama računa moguće je mijenjati font, veličinu, boju, pa čak i dodati pozadinu kako biste osigurali savršenu čitljivost. Za one koji često putuju, tu je opcija "Downloads For You" koja automatski preuzima preporučeni sadržaj na vaš uređaj. S druge strane, Amazon Prime Video nema numeričke kodove, ali nudi napredno pretraživanje pomoću ključnih riječi koje otkriva žanrove skrivene od početnog zaslona, dok njihova X-Ray funkcija u svakom trenutku pruža detaljne informacije o glumcima i glazbi u sceni koju gledate. HBO Max također nudi funkcije pristupačnosti, poput zvučnog opisa koji naracijom objašnjava vizualne elemente na ekranu, što je posebno korisno za slabovidne osobe.

U konačnici, ugrađeni algoritmi za preporuke su moćni alati, ali njihova je svrha da vas zadrže unutar poznatih granica vašeg ukusa. Oni vas vode prema onome što je popularno i onome za što misle da će vam se svidjeti, no time vas često lišavaju prilike za otkrivanjem nečeg potpuno novog i neočekivanog. Korištenjem "tajnih" kodova, naprednih postavki pretrage i ostalih manje poznatih funkcija, preuzimate kontrolu u svoje ruke.

