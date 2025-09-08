Spotify kreće u borbu protiv lažiranja lokacije zbog jeftinije pretplate

Neki su se korisnici, kao i na ostalim streaming servisima, posljednjih godina "snalazili" kupovinom pretplatničkih paketa u zemljama gdje su oni jeftiniji, no i Spotify će tome pokušati stati na kraj

Korisnici Spotifya u Hrvatskoj i ostatku svijeta ovih su dana dobili obavijesti o "važnim promjenama" koje stižu u njihove opće uvjete korištenja. U e-mailovima poslanima pretplatnicima i onima koji se Spotifyem koriste besplatno stoji da će uvjeti korištenja po novome sadržavati odredbu o lokaciji na kojoj pretplatnik živi i koristi se uslugom – drugim riječima, više neće biti dozvoljeno plaćati pretplatu u jednoj (jeftinijoj) zemlji, a živjeti u drugoj.

Nema više "švercanja"

Sličan potez nedavno je povukao i YouTube, koji je najavio da će njihov Premium također povremeno provjeravati lokaciju na kojoj se gledatelj nalazi te poduzimati određene mjere ako se usluga ne koristi predominantno na tržištu na kojem je pretplata kupljena. To je primarno usmjereno na suzbijanje kupovine značajno jeftinijih pretplata na tržištima poput indijskog ili nigerijskog gdje je, zbog ekonomske situacija, cijena streaming usluga daleko niža nego na našem i ostalim zapadnim tržištima.

Spotify kaže da su u Uvjetima upotrebe, koja će na snagu stupiti 26. rujna, pojasnili "da možete pristupiti samo onoj verziji Spotifyeve usluge koja je dostupna tamo gdje živite po cijeni određenoj za tu verziju usluge". Nastavkom korištenja servisa uvjeti će se automatski smatrati prihvaćenima, a kompanija nije objavila koliko će rigorozno primjenjivati nova pravila, niti kako planira kažnjavati pretplatnike koji su se do sada "švercali" kupujući pretplatu na jeftinijim tržištima. Vjerojatno će biti riječ o pauziranju pretplatničkog paketa uz zahtjev da se pretplata obnovi na domaćem tržištu.

U Hrvatskoj je Spotify nedavno "razveselio" pretplatnike novim poskupljenjem, pa tako Spotify Premium za jednog slušatelja košta 6,99 €, za dva 9,99 €, a za obiteljsku pretplatu i najviše šest korisnika mjesečna cijena je 12,49 €.