YouTube Premium preko "jeftinije" zemlje? Uskoro možda dolazi kraj tome

Gledatelji koji žele plaćati pretplatu na YouTube, a "snalazili" su se na razne načine s plaćanjem pretplate u nekoj zemlji gdje je to jeftinije, možda uskoro više to neće moći tako jednostavno činiti

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 1. rujna 2025. u 16:59

YouTube je nedavno nadopunio svoje uvjete korištenje pretplatničkog paketa YouTube Premium. Promjene određenih odredbi općih uvjeta obično nisu pretjerano zanimljive, no ovoga puta u njima se krije informacija koja bi mogla pogoditi određeni broj pretplatnika. Naime, kao što je općepoznato, YouTube Premium za svako tržište ima prilagođenu cijenu pretplate, pa ga se tako može plaćati oko dva, pa sve do preko 15 eura mjesečno, ovisno gdje živite – ili u koju zemlju postavite VPN.

Zaboravite VPN i slične "cake"

Sve donedavno je YouTube tolerirao mogućnost da se pretplata kupi u jednoj, a koristi u drugoj zemlji, pa su mnogi tako uključivali VPN kod pokretanja pretplate, ponekad se morali "snaći" za lokalni način plaćanja, no bilo je (i još je uvijek) na raspolaganju pregršt zemalja u kojima je pretplata jeftinija no u Hrvatskoj. Najnovijim promjenama općih uvjeta, koje će na snagu stupiti 26. rujna, toj bi praksi mogao doći kraj.

U novim obveznim uvjetima korištenja YouTube Premiuma eksplicitno stoji da je pretplatnički paket regionalno vezan za zemlju gdje je kupljen, a korisnici će slijedom toga morati "predominantno" uživati prednosti svojeg Premium paketa upravo u onoj zemlji gdje su se na njega pretplatili. U slučaju da se pretplata koristi dulje od 30 dana (nevažno je li to uslijed putovanja ili trajne selidbe) na teritoriju neke druge zemlje, YouTube će moći "poduzeti radnju u vezi s vašom pretplatom" – tj. pauzirati je ili potpuno otkazati. Gledatelji će, dakle, biti primorani kupiti pretplatu tamo gdje zapravo i stanuju.

"Da bismo mogli ponuditi odgovarajuće pretplate i cijene, morate točno navesti svoju državu prilikom registracije za pretplate na YouTube Premium i njihove upotrebe. Ako pogrešno navedete svoju lokaciju (npr. upotrijebite VPN) ili pokušate zaobići ograničenja pristupa i dostupnosti, vaša se pretplata može otkazati.", navodi se u službenim dokumentima.

YouTube Premium u Hrvatskoj košta 9,55 eura za osobnu ili, po novome, 18,99 eura mjesečno za obiteljsku pretplatu, koju može koristiti do pet osoba (iz istog kućanstva, kažu).



