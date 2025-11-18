Europol predvodio akciju uklanjanja ekstremističkog sadržaja s gaming platformi

U koordiniranoj akciji Europol je u suradnji s osam zemalja identificirao i uklonio tisuće poveznica koje su vodile na opasan ekstremistički materijal skriven na platformama za videoigre

Sandro Vrbanus utorak, 18. studenog 2025. u 14:23

Dana 13. studenog 2025., Jedinica Europske unije za rad s prijavama internetskog sadržaja (EU IRU) pri Europolu provela je operativnu akciju usmjerenu na identifikaciju i uklanjanje rasističke i ksenofobne propagande na platformama za videoigre i gaming servisima. U akciji su, prema izvješću Europola, sudjelovale nadležne službe iz osam zemalja: Danske, Finske, Njemačke, Luksemburga, Nizozemske, Portugala, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Mračna strana gaminga

Rezultat njihove suradnje je prijava više tisuća URL-ova koji su vodili do opasnog i nezakonitog internetskog materijala. Konkretno, identificirano je oko 5.408 poveznica na džihadistički sadržaj, 1.070 poveznica na nasilni desničarski ekstremistički i teroristički sadržaj te 105 poveznica na rasistički i ksenofobni sadržaj.

Zajednička akcija naglašava složenost borbe protiv terorističkog i ekstremističkog sadržaja u online prostoru, kaže Europol. Procesi stvaranja i širenja propagande su slojeviti i često zahvaćaju više različitih platformi. Primjerice, sadržaj se može snimiti unutar same videoigre ili povezanog chata, potom se mijenja dodavanjem nasilnog ekstremističkog žargona, sugestivnih emotikona ili glazbe, da bi se na kraju distribuirao na glavnim društvenim mrežama. U tjednima koji su prethodili akciji, stručnjaci su detaljno pregledavali platforme koje masovno koriste i mladi i odrasli, a na kojima se može naići na raznolik opasan i nasilan sadržaj.

Vrbovanje mladih

Analiza istražitelja pokazala je zabrinjavajuće trendove u načinu na koji počinitelji koriste tehnologiju videoigara. Zabilježeni su slučajevi u kojima se unutar 3D igara rekonstruiraju teroristički napadi, školske pucnjave ili scene pogubljenja. Takvi videozapisi, dodatno uređeni propagandnim materijalima, šire se društvenim mrežama kako bi dosegli što veću publiku. Osim toga, platforme povezane s gamingom koje služe za streaming igranja zlorabe se za vrbovanje maloljetnika u različite nasilne ekstremističke i terorističke skupine, pa čak i za prijenos stvarnih napada ili samoubojstava uživo.

Ciljani sadržaj tijekom ove akcije pronađen je na nekoliko vrsta platformi. Neke od njih omogućuju igračima prijenos igranja u stvarnom vremenu i interakciju sa zajednicom putem čavrljanja uživo, dok druge nude video na zahtjev. Nezakonit sadržaj također je identificiran na platformama namijenjenima razmjeni savjeta i vijesti te raspravama o videoigrama. Konačno, problematičnima su se pokazali i hibridni servisi koji kombiniraju streaming, društvene mreže i opcije kupnje igara.

Iako mnogi korisnički računi na ovim platformama (koje nisu izričito imenovane, no lako je po opisima zaključiti o kojima se radi) na prvi pogled ne djeluju sumnjivo, istrage pokazuju da se iza njih krije vrlo opasna praksa. S druge strane, neki otvoreno koriste korisnička imena i profilne slike s referencama na zloglasne teroriste.



