Steganografske metode za zloporabu AI-ja

Ako se digitalni medijski sadržaji poput slika počnu koristiti kao prenositelji skrivenih naredbi, steganografija bi, kažu istraživači s Oxforda, mogla postati moćno kibernetičko oružje

Mladen Smrekar petak, 26. rujna 2025. u 15:33
Istraživači pozivaju na dodatni oprez, hitnu primjenu zaštitnih mjera i razvoj sigurnijih sustava 📷 macrovector
Nova studija Sveučilišta Oxford otkriva dosad neotkriveni sigurnosni rizik u korištenju AI agenata, programa koji mogu samostalno obavljati zadatke na temelju vizualnih podataka s korisničkog ekrana. Ovaj put riječ je o primjeni steganografije, stare tehnike skrivanja informacija u naizgled bezopasne medije, koja u digitalnom svijetu poprima novu, potencijalno opasnu dimenziju.

Skrivene upute

Istraživači su u radu, kako je objašnjeno u radu, postavljenom na arXivu,  pokazali da se steganografija može iskoristiti kako bi se u desktop pozadine, oglase ili sadržaj na društvenim mrežama ubacile nevidljive naredbe. Za korisnika slika izgleda posve normalno, ali AI agent koji “gleda” ekran prepoznaje skrivene upute i izvodi ih bez znanja ili pristanka vlasnika računala.

Ilustracija napada 📷 Lukas Aichbergerm, Alasdair Paren, Yarin Gal, Philip Torr, Adel Bibi
Najopasniji aspekt ovakvog pristupa jest to što agent može postati nesvjesni izvršitelj steganografski kodiranog napada. U praksi, to znači da "zaražena" slika može navesti agenta da posjeti zlonamjernu web stranicu, preuzima dodatne skriveno kodirane naredbe i tako pokrene lančani niz štetnih aktivnosti – od krađe lozinki do širenja novih zloćudnih datoteka.

Ozbiljna prijetnja

Posebno ranjivi u ovakvom scenariju ispadaju AI agenti otvorenog koda jer napadač ima mogućnost proučiti kako agent obrađuje vizualne podatke i na taj način osmisliti zakrpu piksela koja se točno uklapa u način na koji model “vidi” sliku. Rezultat je agent koji bespogovorno izvršava naredbe koje njegov korisnik nikada nije zadao.

'Zaražena slika' može pokrenuti lančane napade 📷 Lukas Aichbergerm, Alasdair Paren, Yarin Gal, Philip Torr, Adel Bibi
Iako za sada nema potvrđenih slučajeva ovakvih napada izvan laboratorija, istraživači upozoravaju da je riječ o ozbiljnoj prijetnji za budućnost masovne primjene AI agenata u svakodnevnom računalnom radu. Ako se digitalni medijski sadržaji poput slika počnu koristiti kao prenositelji skrivenih naredbi, steganografija bi, kažu, mogla postati moćno kibernetičko oružje.



