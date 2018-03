Sony Xperia Ear Duo - bežične, Bluetooth slušalice za dvostuko slušanje

Sony će ovog proljeća u svoju ponudu između ostalog dodati i bežične, Bluetooth slušalice – Xperia Ear Duo. Kako im sam naziv sugerira, ove će biti nešto posebnije u odnosu na ostale, odlikovat će se mogućnošću dvostukog slušanja.

Zahvaljujući tehnologiji Dual Listening ove će slušalice omogućiti korisnicima slušanje omiljene glazbe uz istovremeno slušanje dolaznih notifikacija i zvukova iz njihove neposredne okoline. Iz Sonyja navode i kako je prostorni akustični konduktor nastao unutar njihovog tehnološkog inkubatora Future Lab Program. Zahvaljujući njemu, zvukovi generirani iza uha putem drivera se direktno prenose u uho.

Da cijela stvar ne bi prerasla u nekontroliranu buku pobrinut će se Sonyjeva Clear Phase audio tehnologija koja će na inteligentan način jačinu zvukova prilagoditi ovisno o prostoru u kojemu se nalazite i zvukovima u njemu. Krajnji rezultat je kristalno jasan zvuk.

Xperia Ear Duo slušalice imaju ugrađenu podršku za osobne asistente Siri (iOS 10+) i Google Assistant (Android 5.0+). Također, slušalice omogućavaju i upravljanje pokretima glavom – na dolazne pozive moći ćete tako odgovoriti klimajući glavom naprijed-nazad, ili ih pak odbiti odmahujući glavom. Prema navodima proizvođača prebacivanje između pjesama će također biti moguće pomicanjem glave u lijevu ili desnu stranu.

Ostale mogućnosti Xperia Ear Duo slušalica možete vidjeti u priloženom videu. Slušalice dolaze u prigodnoj kutiji koja ujedno služi i za dopunjavanje baterija. Svaka slušalica ima vlastitu bateriju kapaciteta 56 mAh. Prijenosni punjač koji ujedno služi i kao punjač ima bateriju kapaciteta 760 mAh i može naputiti baterije unutar slušalica do tri puta.

S jednim punjenjem slušalice omogućavaju do 2,5 sati razgovora i do 4 sata slušanja glazbe. U stanju mirovanja mogu provesti do 22 sata prije nego što je potrebno nadopuniti baterije. Prema službenim specifikacijama, slušalice će nakon sedam minuta punjenja biti spremne za jedan sat slušanja glazbe.

Dimenzije slušalica su 17,5 x 59,6 x 10,2 milimetara, a težina 10,6 grama (svaka). Kutija u koju se slušalice pospremaju kada nisu u upotrebi (i kada se pune baterije) ima dimenzije od 89 x 89 x 25 milimetara i težinu od 76 grama. Službeni početak prodaje najavljen je za 31. svibnja 2018. godine po cijeni od 279,99 USD.