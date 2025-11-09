Fizika i financije srušile san o linearnom gradu u Saudijskoj Arabiji

Utopijski grad "The Line", jedan od najambicioznijih projekata saudijskog prestolonasljednika i premijera Mohammeda bin Salmana, naišao je na ozbiljne probleme koji prijete njegovom ostvarenju, a moguće je da će ga i u potpunosti zaustaviti. Projekt je zamišljen kao revolucionarna urbana sredina, nekonvencionalnog izgleda i potpuno jedinstvenog oblika – za koji je već u startu bilo poprilično jasno da nije sasvim ostvariv, barem ne u okvirima u kojima je bio pompozno najavljivan.

Neizvjesna sudbina

Malo koga će, dakle, začuditi da se projekt sada suočava se s fundamentalnim preprekama koje su ga, prema dostupnim informacijama, praktički zaustavile, piše Financial Times. Ključni razlozi za krah saudijskog megalomanskog pothvata leže u osnovnim zakonima fizike i financijskim ograničenjima, navodi britanski list, potvrđujući da da su "vizionarske" ideje i koncept linearnog grada ipak u izravnom sukobu s praktičnim inženjerskim i građevinskim izazovima. Istodobno, a ne baš neočekivano, golemi su troškovi projekta premašili realne financijske okvire, čak i za bogatu zemlju poput Saudijske Arabije.

Neuspjeh ili značajno smanjenje opsega projekta "The Line" predstavlja udarac za napore Mohammeda bin Salmana da repozicionira Saudijsku Arabiju na globalnoj sceni. Grad je trebao biti krunski dragulj njegove vizije budućnosti i simbol tehnološki naprednog i ekonomski diversificiranog kraljevstva. Već do 2030. godine tamo je trebalo niknuti prvih dvadesetak kilometara, od ukupno 170, koliko je linearni grad u izvornom obliku trebao biti dug. Prvi stanovnici, govorio je izvorni plan, trebali su useliti već ove godine – no umjesto svega toga, na mjestu linearnog grada nalaze se tek iskopani temelji i poneka čvrsta struktura koja viri iz pustinjskog pijeska.

Budućnost projekta "The Line", koliko je poznato, ostaje neizvjesna. Aktualni zastoj u izgradnji postavlja pitanja o izvedivosti sličnih grandioznih inicijativa koje testiraju granice mogućeg – poput primjerice nedavno najavljenog nogometnog stadiona na vrhu nebodera ili ostalih sportskih arena u kojima Saudijska Arabija planira ugostiti Svjetsko nogometno prvenstvo 2034. godine.