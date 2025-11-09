Fizika i financije srušile san o linearnom gradu u Saudijskoj Arabiji

Ambiciozni saudijski projekt utopijskog grada "The Line" suočio se s nepremostivim izazovima, dovodeći u pitanje njegovu realizaciju – primarno zbog zakona fizike i financijskih ograničenja

Sandro Vrbanus nedjelja, 9. studenog 2025. u 13:08

Utopijski grad "The Line", jedan od najambicioznijih projekata saudijskog prestolonasljednika i premijera Mohammeda bin Salmana, naišao je na ozbiljne probleme koji prijete njegovom ostvarenju, a moguće je da će ga i u potpunosti zaustaviti. Projekt je zamišljen kao revolucionarna urbana sredina, nekonvencionalnog izgleda i potpuno jedinstvenog oblika – za koji je već u startu bilo poprilično jasno da nije sasvim ostvariv, barem ne u okvirima u kojima je bio pompozno najavljivan.

Neizvjesna sudbina

Malo koga će, dakle, začuditi da se projekt sada suočava se s fundamentalnim preprekama koje su ga, prema dostupnim informacijama, praktički zaustavile, piše Financial Times. Ključni razlozi za krah saudijskog megalomanskog pothvata leže u osnovnim zakonima fizike i financijskim ograničenjima, navodi britanski list, potvrđujući da da su "vizionarske" ideje i koncept linearnog grada ipak u izravnom sukobu s praktičnim inženjerskim i građevinskim izazovima. Istodobno, a ne baš neočekivano, golemi su troškovi projekta premašili realne financijske okvire, čak i za bogatu zemlju poput Saudijske Arabije.

Neuspjeh ili značajno smanjenje opsega projekta "The Line" predstavlja udarac za napore Mohammeda bin Salmana da repozicionira Saudijsku Arabiju na globalnoj sceni. Grad je trebao biti krunski dragulj njegove vizije budućnosti i simbol tehnološki naprednog i ekonomski diversificiranog kraljevstva. Već do 2030. godine tamo je trebalo niknuti prvih dvadesetak kilometara, od ukupno 170, koliko je linearni grad u izvornom obliku trebao biti dug. Prvi stanovnici, govorio je izvorni plan, trebali su useliti već ove godine – no umjesto svega toga, na mjestu linearnog grada nalaze se tek iskopani temelji i poneka čvrsta struktura koja viri iz pustinjskog pijeska.

Budućnost projekta "The Line", koliko je poznato, ostaje neizvjesna. Aktualni zastoj u izgradnji postavlja pitanja o izvedivosti sličnih grandioznih inicijativa koje testiraju granice mogućeg – poput primjerice nedavno najavljenog nogometnog stadiona na vrhu nebodera ili ostalih sportskih arena u kojima Saudijska Arabija planira ugostiti Svjetsko nogometno prvenstvo 2034. godine.



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija