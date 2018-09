Android Pie i dalje ispod 0,1%

Dobro vam je poznata fragmentiranost Android platforme, o tome smo već u više navrata i sami pisali. Da se toj digitalnoj boljci ne nazire kraj svjedoči i ovomjesečni Googleov izvještaj o zastupljenosti pojedinih inačica Androida zaključno s prvim tjednom mjeseca rujna.

Iako je najnovija, deveta po redu inačica Androida (Pie) već nekih mjesec i pol dana u opticaju još uvijek nije dostigla kritičnih 0,1% korisnika, koliko je potrebno da bi ju Google uopće uvrstio na svoj popis. Dodatni dokaz fragmentiranosti Android platforme je i podatak kako na kraju 2018. godine na prvom mjestu Googleove ljestive i dalje vlada Android Nougat koji je predstavljen prije dvije godine, krajem kolovoza 2016. Na dan 12. rujna, Android Nougat pogonio je 30,8% Android uređaja, što mobitela, što tableta te ostalih uređaja temeljenih na Androidu.

Drugo mjesto pripada još starijem Marshmallowu (2015.) koji je tog dana imao dosta visok udio, od čak 22,7%. Na trećem mjestu sa 19,2% nalazi se Lollipop – Android iz 2014. godine. Tek na četvrtom mjestu nalazi se prošlogodišnja inačica Androida – Android Oreo sa 14,6%. Lošiji od njega su još samo KitKat sa 8,6% (peto mjesto), Jelly Bean sa 3,5% (šesto mjesto) te Ice Cream Sandwitch i Gingerbread (sedmo i osmo mjesto) sa po 0,3%, koji datiraju iz 2011. i 2010. godine.

Iako su do sada mnogi proizvođači mobitela najavili nadogradnju većeg broja postojećih mobitela na Android Pie, dotična se još čeka. Android Pie je do sada jedino službeno stigao na Pixele i Essential Phone. Androidu Pie u prilog ne ide ni to što će neki mobiteli, poput Razer Phonea 2, što tek trebaju biti predstavljeni inicijalno stići sa starijim Androidom Oreo.