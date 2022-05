Automatizacija rada na računalu i pametnim telefonima - Izbjegavanje ručnog rada

Repetitivne radnje na računalu mogu se automatizirati uz određeni trud, nerijetko čak i tako da se ne moraju koristiti posebni dodatni alati, nego ono što je ugrađeno u sâm operacijski sustav. Doduše, za to je potrebno ponešto predznanja i poznavanje pisanja skripti, pa su te metode prikladnije naprednim korisnicima. Ipak, tu su i specijalizirana rješenja za automatizaciju koja to omogućuju bez potrebe za pisanjem kôda, a dobro je i to što je uz odgovarajuće aplikacije, brojne radnje moguće automatizirati i na pametnim telefonima…