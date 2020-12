Hi-tech tenisice s ugljikovim vlaknima pomogle u obaranju svjetskog rekorda u polumaratonu

Ove nedjelje u španjolskoj Valenciji održan je tradicionalni maraton, a priča dana nije bila utrka na 42, već ona upola kraća – muški polumaraton. U ovoj utrci 24-godišnji Kenijac Kibiwott Kandie postavio je novi svjetski rekord s vremenom od 57 minuta i 32 sekunde, te tako postao prvi čovjek koji je udaljenost od 21.097 metara pretrčao za manje od 58 minuta. Osim njega još su trojica trkača bila ispod dotadašnjeg svjetskog rekorda od 58:01, pa je pozornost medija bila zagarantirana.

Što je, dakle, dovelo do ovog neobičnog rezultata? Jednako kao i prošle godine, kada je istrčan (doduše, neslužbeno) prvi maraton ispod 2 sata – ne bi to bilo moguće bez velike pomoći tehnologije. Ovoga puta radilo se o službenoj utrci pa nisu mogli biti korišteni popratni trkači u aerodinamičnoj formaciji i prateća vozila, no Svjetska atletska federacija dozvolila je korištenje novih Adidasovih tenisica. One su, čini se, dale ključni "poguranac" atletičarima i omogućile im skinuti nekoliko dragocjenih sekundi s konačnog rezultata. K tome, vremenski uvjeti su bili idealni, a staza ravna.

Gdje prestaje čovjek a počinje tehnologija?

Nike Zoom Vaporfly 4%, koje je lani koristio maratonac Eliud Kipchoge, imale su u potplatu ugljikovu ploču. Adidas je odlučio krenuti drugim smjerom.

Tenisice koje su pripomogle u obaranju ovog svjetskog rekorda su Adidas Adizero Adios Pro, novi model njemačkog proizvođača koji se u komercijalnoj izvedbi može kupiti za 200-tinjak dolara. Karakterizira ih 39 milimetara debeo potplat od posebne pjene, u koji je ugrađeno pet šipki od ugljikovih vlakana. One su postavljene i oblikovane tako da imitiraju metatarzalne kosti stopala, pa čine trčanje prirodnijim za tijelo nego da se radi o ploči, a tenisici daju potrebnu elastičnost za maksimalno iskorištavanje energije trkača.

Gazna površina potplata kod ovih je tenisica gotovo potpuno glatka, prekrivena je posebnom tekstilnom gumom, posuđenom iz obuće za planinarenje po stijenama, koja pruža maksimalno "držanje" podloge. Svi materijali korišteni u izradi ove obuće iznimno su lagani, pa i to pomaže kod ostvarivanja vrhunskih rezultata.

Svjetska atletska federacija dozvolila je upotrebu modela Adidas Adizero Adios Pro na svim utrkama, osim onih na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama, te je ukinula zabranu korištenja prototipa i eksperimentalnih tehnologija na istim utrkama. Stručnjaci su podijeljeni – jedni smatraju da je napredak tehnologije nužan, a drugi da odvlači bazični sport poput atletike dalje od čovjeka i prema tehnologiji, stavljajući tako neke u nepravedan položaj. Nastavi li se razvoj tenisica na ovaj način, kažu, sljedeću će revoluciju donijeti velike "ripne" na gaznoj površini koje bi mogle pomoći u postizanju novih rekorda na kraćim utrkama, onima na 5 ili 10 kilometara.

Hoće li World Athletics dozvoliti beskonačne inovacije ili će ujednačiti pravila i kriterije za obuću, te ih dogovoriti s proizvođačima, za sada nije poznato.