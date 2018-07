Kašnjenje TV signala - jel' mora baš tako?

Sigurno ste se pitali prateći svjetsko nogometno prvenstvo zašto neki od vaših susjeda u kvartu vide postignuti gol prije vas? Gledajući TV čujete gromoglasne uzvike iz obližnjeg susjedstva, a na vašem TV ekranu još uvijek traje napad. Gašenjem analogne televizije te uvođenjem digitalnih sustava u prijenosu TV signala kao što su DVB-T (zemaljska TV), DVB-S (satelitska TV) ili DVB-C (kablovska TV) pojavio se je „fenomen“ kašnjenja. Ovisno na kojoj od navedenih tehnologija gledate neki „live event“ kao u ovom slučaju utakmicu, doći će i do različitih vremenskih kašnjenja.

Bitno je reći da se kašnjenja događaju na svim navedenim digitalnim tehnologijama, na nekima više, a na nekima manje, ovisno o zadanim parametrima pri njegovoj obradi. To je zato što se pri prilagodbi TV signala odvija proces enkodiranja i kompresije te se nakon toga primjenjuju različiti načini moduliranja ovisno o tehnologiji navedenih sustava na koji se šalje TV signal.

Ponekad je potrebno obraditi i dodatne precese transkodiranja kako bi se TV signal dodatno prilagodio za slanje na DVB-S ili DVB-C sustave. Takav proces utrošit će još vremena te unijeti dodatni „delay“. Na kraju kada signal stigne do vašeg digitalnog prijamnika u TV ili STB uređaja, bit će potrebno još neko vrijeme za ponovno dekodiranje i vraćanje u izvorni oblik kako bi ste ga mogli gledati na vašim TV prijamnicima.

Digitalno procesiranje kod encodinga/transcodinga definiranog bit rateu te prelaska iz jedne infrastrukture u drugu kao npr. slanje takvoga signala u drugu mrežu (IPTV bitstream) ili prosljeđivanja na uplink centar koji šalje signal prema satelitu, može potrošiti i do 5 sekundi dodatnog vremena što će u konačnici rezultirati ukupnim kašnjenjem na vašem TV prijamniku. Ako ste tip „u pokretu“ i utakmice gledate preko svojih mobilnih aparata koristeći OTT (over the top) tehnologiju, tada će kašnjenje biti još veće zbog dodatnih bufferinga koja su dodatno definirana za OTT standard kako bi prijam bio bez prekida ako dođe do pada propusnosti podatka tijekom gledanja.

Želite li prvi doznati kada „padne“ gol za to postoje dva načina. Prvi je da prebacite na standardni analogni FM radio prijamnih koji isto tako u današnje vrijeme procesiranja audio signala vrši digitaliziranjem i komprimiranjem prije slanja u eter, no s obzirom na to da se radi o manjoj količini podataka i ta kašnjenja su manja, a na kaju vaš radio prijamnik neće trebati dekodirati jer se radi o analognom moduliranom signalu (ne i na DAB sustavu).

Drugi pak napredniji korisnici mogu pokušati postati „lovci“ na satelitske feedove koji služe za distribuciju TV signala i oni imaju najmanje kašnjenje jer se TV signal s izvora šalje preko brzih kontribucijskih encodera koji imaju vrlo mala kašnjenja kod procesa enkodiranja. Takav TV signal preuzimaju operateri koji ga nakon toga prilagođavaju prema svojim tehnološkim potrebama i šalju dalje prema krajnjim korisnicima.