Povratak ljudi na Mjesec mogao bi kasniti i zbog nedovršenih svemirskih odijela

NASA je u sklopu projekta Artemis najavila kako će se ljudi vratiti na Mjesec do 2024. godine, kada bi na njegovu površinu, uz pomoć SpaceX-a i drugih privatnih partnera, trebala sletjeti posada predvođena barem jednom astronautkinjom. Ovaj odvažni plan ambicioznih rokova, barem kako se sada čini, mogao bi biti ugrožen iz nekoliko razloga. Najveći problemi su, dakako, financijske prirode, potom tehničke i organizacijske (čitaj: kašnjenje projekta nove rakete SLS), a sada se doznaje i kako niti projekt izrade novih svemirskih odijela ne ide prema planu.

Svemirska odijela nove generacije, namijenjena za projekt Artemis, razvijaju se već 14 godina. Prije toga jedina svemirska odijela za svemirske šetnje bila su ona izrađena prije 45 godina za program Space Shuttlea, a ista su i danas u upotrebi na Međunarodnoj svemirskoj postaji – doduše, pomalo osvježena i obnavljana, ali istog, prastarog dizajna i konstrukcije.

Moderna verzija NASA-inog svemirskog odijela predstavljena je javnosti 2019. godine. Do danas je u njihov razvoj uloženo 420 milijuna dolara, plan je dovršiti razvoj do studenoga 2024. godine, no najnovije izvješće kaže kako to vjerojatno neće biti ostvarivo. Problemi s financijama, pandemija i tehnički izazovi uzrokovali su kašnjenja, pa se sada predviđa da bi odijela mogla biti spremna najranije u travnju 2025. godine. Time je već sada prekoračen rok za povratak ljudi na Mjesec 2024. godine, koji su vlasti SAD-a i NASA zacrtale ranije.

Exploration Extravehicular Mobility Unit, ili xEMU, naziv je novog svemirskog odijela koje izaziva probleme

Musk ponudio pomoć

K tome, predviđa se da će do dovršetka izrade funkcionalnih svemirskih odijela na njih biti utrošeno i do milijardu dolara.

No, kakva bi to bila svemirska priča da se u nju nije odmah uključio i čovjek čija tvrtka je pokazala da može svemirske tehnologije razvijati značajno brže i jeftinije od NASA-e. Elon Musk je na Twitteru napisao kako bi i SpaceX mogao preuzeti izradu novih svemirskih odijela ako bude potrebno. U raspravi na istoj mreži potvrdio je i kako je SpaceX za manje od milijarde dolara razvio cijeli program raketa Falcon 9 te orbitalne teretne kapsule Cargo Dragon koje već godinama lete do ISS-a i natrag.

SpaceX could do it if need be — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2021

Mnogo babica, kilavo dijete

Komisija koja je imala zadatak istražiti do koje je faze stigao projekt svemirskih odijela i kako će se on odraziti na cijeli projekt Artemis, zaključila je kako je odgoda sljedećeg ljudskog leta na Mjesec neizbježna. No, napominju kako su odijela samo jedan dio razloga, jer NASA kasni i s raketama SLS i kapsulama Orion koje bi trebale biti ključni dio nove faze istraživanja svemira i izrade buduće trajne ljudske kolonije na Mjesecu.

Ako se pita Muska, glavni razlog svih navedenih kašnjenja je "previše kuhara u kuhinji", ili kako bi se kod nas reklo "mnogo babica kilavo dijete" – što je uobičajeni princip funkcioniranja NASA-e i drugih državnih agencija, nasuprot agilnim i efikasnim privatnim kompanijama. Iako malo pojednostavljen, ovaj razlog nije daleko od istine. Za izradu svemirskih odijela NASA, naime, koristi čak 27 različitih dobavljača sastavnih dijelova.