Beta testeri otkrili brzine i ping Starlinkove širokopojasne veze

Gotovo 600 satelita konstelacije Starlink već je u orbiti oko Zemlje, s vremena na vrijeme možemo ih i vidjeti na nebu, a nekoliko stotina stanovnika SAD-a proteklih je tjedana dobilo prve terminale za spajanje ne njihovu internetsku vezu. U sklopu privatnog beta testa oni imaju zadatak spajati se na Internet putem Starlinka i testirati njegove mogućnosti, ali o tome ne smiju govoriti ili pisati u javnosti.

Međutim, proteklih je dana na Redditu osvanuo niz rezultata testiranja brzine veze sa servisa speedtest.net za koje se vidi da su načinjeni preko Starlinkove veze. Dakako, sve je odmah zanimalo kakvi su rezultati i koliko se brzo satelitskim internetom SpaceX-a može surfati. Brzine su, prema onome što vidimo, otprilike na razini onih koje je Elon Musk i bio najavio.

Neki od rezultata testiranja

Brzine downloada podataka kreću se od otprilike 35 pa do nešto preko 60 Mb/s, a uploada od 5 do 20 Mb/s. Ono, pak, što je mnoge više brinulo od samih brzina jest latencija veze, odnosno "ping". Musk je najavljivao kako bi ona trebala biti na razinama od 25 do 35 milisekundi, a u budućnosti i ispod 20 ms.

U testovima dostupnima na Redditu latencija varira od 20 do 94 ms, pa možemo zaključiti da je i ona na razini obećane – pogotovo što znamo da je riječ o ograničenom testu s još uvijek malim dijelom aktivnih satelita. Podsjetimo, plan je SpaceX-a u orbitu lansirati 42 tisuće satelita i tako značajno povećati dostupnost i kvalitetu ovakve veze u velikom dijelu naseljenog svijeta.