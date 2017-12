Samsung i Amazon Prime Video pokrenuli HDR10+ sadržaj

HDR10+ je novi standard koji koristi dinamičke metapodatke kako bi postigao poboljšani kontrast i boje na proširenom području televizora. Katalog Prime Video HDR 10+ nudi stotine sati sadržaja poput Prime Originals The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel, Jean-Claude Van Johnson, The Tick i The Man in the High Castle te stotine licenciranih naslova. Prime Video prvi je pružatelj streaming usluga koji korisnicima nudi HDR10+ sadržaj.

HDR10+ dostupan je na čitavoj liniji Samsung 2017 UHD TV uređaja, uključujuć naravnoi i premium QLED modele TV prijemnika.

- Oduševljeni smo što korisnicima možemo pružiti HDR10+ sadržaj - izjavio je Sang Yoon Kim, potpredsjednik Odjela za razvoj Smart TV poslovanja tvrtke Samsung Electronics America. - Ovo pokretanje ujedno je i prva prilika korisnicima i industriji da putem streaming usluge dožive HDR10+ tehnologiju.

Tehnologija HDR10+ na Prime Video streaming servisu sadrži dinamičke metapodatke koji televizorima visokog dinamičkog raspona (HDR) omogućuju prilagodbu razine osvjetljenja na osnovama prizor po prizor ili čak okvir po okvir.

Kvaliteta slike nudi poboljšano vizualno iskustvo s detaljnijim izrazima, svjetlijim sjenama te preciznije prikazivanje boja koje ostaju vjerne originalnoj namjeri kreatora. Korištenjem „Bezier“ - preciznih vodiča za tonsko mapiranje - Amazon može pružiti optimalno iskustvo gledanja na različitim TV modelima.