LG NanoCell AI NANO81 je klasični LED televizor koji možete naći ispod 600 eura u veličini od 65''

Ova serija donosi direktno LED pozadinsko osvjetljenje, napredni procesor i WebOS pametno sučelje. Uz to, NanoCell filter doprinosi boljem prikazu boja

Bug.hr četvrtak, 6. studenog 2025. u 06:21
SPECIFIKACIJE – LG NanoCell AI NANO81 2025
Ekran 65 LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz
HDR Da (HDR 10,HLG)
Konektori 3 x HDMI 2.0, 2 x USB
Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1
Procesor α7 AI Processor 4K Gen8
Softver WebOS 25

LG je jedan od lidera u svijetu televizora, djelomično iz razloga što sestrinski LG Displays isporučuje panele velikom broju brandova. Na vrhu svoje ponude Korejci nude OLED modele, ispod kojih se nalaze mini LED televizori, a ovaj model LG NanoCell AI NANO81 je na vrhu ponude klasičnih LED modela. Ističe se direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem, naprednim procesorom i ponajboljim pametnim sučeljem u vidu WebOS-a.

Televizor dolazi u velikom rasponu veličina i moguće gaj e nabaviti od 43'' sve do 86'' inča. U veličini od 65'' koja je „novo normalno“ NANO81 može se nabaviti za 589 eura, štro je prilično kompetitivna cijena, iako TCL i Hisense za taj iznos već nude i mini LED modele.

LG NanoCell AI NANO81 donosi tanak i ujednačen profil, a i oko panela se nalaze tanki rubovi s prednje strane
LG NanoCell AI NANO81 karakterizira moderan dizajn s vrlo tankim rubovima oko panela, ali i zavijenim stalkom koji pomalo podsjeća na monitore. Televizor je tanak i iz profila što će biti plus kod postavljanja na zid. Uz ovaj model dolazi unaprijeđeni Magic daljinski upravljač koji je dobio predznak AI, što kroz interakciju s AI Chat botom i druge AI funkcionalnosti dodatno poboljšava iskustvo korištenja televizora.

Televizor ima direktno LED pozadinsko osvjetljenje, napredni procesor slike, NanoCell sloj za bolji prikaz boja i jedan od boljih pametnih sučelja u vidu WebOS-a
Televizor dolazi s IPS panelom koji ima odličnu vidljivost iz kutova, ali i slabiji kontrast u odnosu na VA modele. NanoCell označava poseban filter koji dodatno ističe boje i pokrivenost širokog spektra boja ovdje se marketinški naziva Nano Color. Televizor podržava HDR10 i HLG formate prikaza HDR sadržaja, a jedna od ključnih značajki koju omogućuje α7 AI Processor 4K Gen8 je 4K Super Upscaling.

Među deset modova rada televizora nalazi se i FILMMAKER način koji prilagođava sliku kako bi bila što bliže izvorno zamišljenom obliku. Iako ima 60 Hz, televizor podržava VRR i ALLM te među WebOS aplikacijama nudi GeForce Now.

WebOS nudi niz AI značajki, dobiva se pet godina garantirane nadogradnje i omogućen je veći broj korisničkih profila. Sve poznate video streaming aplikacije su dostupne i općenito se radi o jednom od boljih pametnih sučelja. Televizor ima tri HDMI konektora i sva tri su verzije 2.0. Ukupno se radi o moderno dizajniranom modelu, koji će imati bolju uniformiranost i višu svjetlinu zahvaljujući direktonom LED pozadinskom osvjetljenju. Ističe se WebOS pametnim sučeljem i konkurentnom cijenom i moguće ga je nabaviti za ispod 600 eura.



