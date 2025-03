Kineski razvoj AI-ja - Na krilima DeepSeeka

Globalni razvoj umjetne inteligencije u protekle se dvije do tri godine znatno ubrzao, a u tom su se području prometnula i dva globalna lidera u razvoju, i to SAD i Kina. Dakako, uspjesi nisu došli preko noći, a jedan od ključnih elemenata kineskog razvoja umjetne inteligencije nalazi se u snažnoj podršci države te stvaranju agresivnih strategija. Naime, Kina je još u srpnju 2017. objavila Plan razvoja umjetne inteligencije sljedeće generacije (AI 2.0), s ciljem da do 2030. postane svjetski lider u umjetnoj inteligenciji, dok je predsjednik Xi Jinping proglasio AI nacionalnim prioritetom (ove godine objavljenje su i ambiciozne smjernice za standardizaciju industrije umjetne inteligencije), usmjeravajući resurse u istraživanje i razvoj. Time je kineska vlada počela pružati subvencije, porezne olakšice i infrastrukturnu podršku startupima i velikim tehnološkim tvrtkama kao što su Baidu, Alibaba i Tencenta (BAT), a u kontekstu američkih sankcija na izvoz naprednih čipova, koje su imale cilj upravo ograničiti sposobnost razvoja u području AI-ja, Peking vrlo aktivno promiče koncept tehnološke samodostatnosti.