Iako su nove procesore za laptope AMD i Intel predstavili na samom početku godine, u sklopu sajma CES, na dolazak konkretnih uređaja koji koriste te iste procesore morali smo dosta pričekati. S našim kontaktima u uredima proizvođača laptopa već se nekoliko mjeseci dopisujemo, s namjerom da na jednom mjestu okupimo te nove uređaje, no tek se sada, sedam mjeseci kasnije, za to stvorila prava prilika. Naposljetku smo skupili osam uređaja pet različitih proizvođača, opremljenih vanjskim grafičkim karticama i ekranima dijagonale od 15,6 do 17,3 inča.