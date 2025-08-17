AI plišanci: Jesu li pametne igračke prijetnja roditeljima ili spas od ekrana?

Nove AI igračke obećavaju manje vremena pred ekranima, no novinarka The New York Timesa upozorava da bi mogle postati zamjena za roditelje i usmjeriti dječju znatiželju natrag prema tehnologiji

Bug.hr nedjelja, 17. kolovoza 2025. u 13:05
📷 Foto: Curio
Foto: Curio

Mogu li AI chatbotovi upakirani u simpatične plišane igračke ponuditi kvalitetnu alternativu vremenu koje djeca provode pred ekranima? To je glavno marketinško obećanje tvrtki koje stoje iza ovih proizvoda, no kako prenosi TechCrunch, postoje i ozbiljne rezerve prema ovoj novoj generaciji dječjih suputnika.

Novinarka The New York Timesa, Amanda Hess, podijelila je svoje iskustvo nakon demonstracije jedne takve igračke. Startup Curio predstavio joj je Grema, jednog od svojih AI plišanaca, koji se odmah pokušao "povezati" s njom. (Zanimljivo je da Curio u ponudi ima i plišanca imena Grok, iako navodno bez ikakve veze s chatbotom Elona Muska).

Hess piše kako je upravo u tom trenutku znala da "neće upoznati Grema sa svojom djecom". Tijekom razgovora s chatbotom, postala je uvjerena da on nije "nadogradnja beživotnog medvjedića", već prije "zamjena za nju kao roditelja".

Ona također tvrdi da, iako ovakve igračke mogu odvući djecu od tableta ili televizije, one zapravo komuniciraju dublju poruku: da se "konačno odredište za dječju znatiželju nalazi unutar njihovih telefona". Drugim riječima, umjesto da potiču istraživanje stvarnog svijeta, one ih suptilno usmjeravaju natrag prema tehnologiji kao izvoru svih odgovora.

Na kraju, Hess ipak otkriva da je dopustila svojoj djeci igru s Gremom, ali uz jedan ključan preduvjet – prvo je izvadila i sakrila njegovu "pametnu" jezgru s glasovnim modulom. Djeca su se i dalje igrala s njim, razgovarala i zabavljala se, bez "pametne" interakcije. No, poslije se otišla pred televizor...



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Snaga, izdržljivost i JBL zvuk u pokretu.

Akcija

JBL ENDURANCE RACE 2 slušalice

6.8 mm dinamički driver, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz, impedancija 16 Ω, osjetljivost 104 dB, Bluetooth 5.3, IPX7 vodootpornost, baterija do 12 h (BT on, ANC off) + dodatno iz kutije, USB-C punjenje, JBL Headphones aplikacija.

49,00 € 65,00 € Akcija

Snažan JBL Pro zvuk s AI Sound Boost tehnologijom.

Akcija

JBL CHARGE 6 prijenosni zvučnik

53×93 mm woofer + 20 mm tweeter, 30 W RMS + 10 W RMS, frekvencijski raspon 56 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.4, baterija 34 Wh do 24 h (+4 h s Playtime Boost), punjenje 3 h USB-C, masa 0,99 kg.

165,00 € 199,00 € Akcija

Neusporediva jasnoća zvuka.

Akcija

KEF LSX II LT Hi-Fi zvučnici

19 mm HF + 115 mm LF/MF, 49 Hz–47 kHz, 70 W + 30 W Class D, 102 dB, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify/Tidal/Amazon, HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, RCA sub, Wi-Fi 2.4/5 GHz.

799,00 € 999,00 € Akcija

Retro dizajn, moćan zvuk, potpuna sloboda.

Akcija

JBL Authentics 300 Wi-Fi zvučnik

JBL Authentics 300 – 100W stereo zvuk, 45Hz–20kHz, 5,25” woofer + 2x25mm visokotonac, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, baterija 4800mAh, 4,9 kg.

384,00 € 429,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi