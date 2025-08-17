AI plišanci: Jesu li pametne igračke prijetnja roditeljima ili spas od ekrana?

Nove AI igračke obećavaju manje vremena pred ekranima, no novinarka The New York Timesa upozorava da bi mogle postati zamjena za roditelje i usmjeriti dječju znatiželju natrag prema tehnologiji

Mogu li AI chatbotovi upakirani u simpatične plišane igračke ponuditi kvalitetnu alternativu vremenu koje djeca provode pred ekranima? To je glavno marketinško obećanje tvrtki koje stoje iza ovih proizvoda, no kako prenosi TechCrunch, postoje i ozbiljne rezerve prema ovoj novoj generaciji dječjih suputnika.

Novinarka The New York Timesa, Amanda Hess, podijelila je svoje iskustvo nakon demonstracije jedne takve igračke. Startup Curio predstavio joj je Grema, jednog od svojih AI plišanaca, koji se odmah pokušao "povezati" s njom. (Zanimljivo je da Curio u ponudi ima i plišanca imena Grok, iako navodno bez ikakve veze s chatbotom Elona Muska).

Hess piše kako je upravo u tom trenutku znala da "neće upoznati Grema sa svojom djecom". Tijekom razgovora s chatbotom, postala je uvjerena da on nije "nadogradnja beživotnog medvjedića", već prije "zamjena za nju kao roditelja".

Ona također tvrdi da, iako ovakve igračke mogu odvući djecu od tableta ili televizije, one zapravo komuniciraju dublju poruku: da se "konačno odredište za dječju znatiželju nalazi unutar njihovih telefona". Drugim riječima, umjesto da potiču istraživanje stvarnog svijeta, one ih suptilno usmjeravaju natrag prema tehnologiji kao izvoru svih odgovora.

Na kraju, Hess ipak otkriva da je dopustila svojoj djeci igru s Gremom, ali uz jedan ključan preduvjet – prvo je izvadila i sakrila njegovu "pametnu" jezgru s glasovnim modulom. Djeca su se i dalje igrala s njim, razgovarala i zabavljala se, bez "pametne" interakcije. No, poslije se otišla pred televizor...