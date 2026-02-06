I Slovenija najavljuje ograničavanje društvenih mreža mlađima od 15 godina

Slovenska vlada pokrenula je proces izmjene zakona kojom bi se mlađima od 15 godina ograničio pristup platformama poput TikToka i Snapchata, s ciljem zaštite njihova mentalnog zdravlja

Na sjednici održanoj ovoga četvrtka u Dravogradu, slovenska vlada pod vodstvom premijera Roberta Goloba utvrdila je smjernice za pripremu zakona koji bi djeci mlađoj od 15 godina ograničio pristup društvenim mrežama. Nastavak je to trenda koji se polako širi Europom, tek koji dan nakon što je slična pravila najavio i španjolski premijer. Slovensku su inicijativu pripremila ministarstva obrazovanja i kulture, a cilj joj je zaštititi najmlađe od štetnih utjecaja algoritama.

Zbog negativnih učinaka korištenja društvenih mreža na djecu i adolescente, i u Sloveniji je potrebno regulirati pristup društvenim mrežama (kao što su TikTok, Snapchat, Instagram i slično), kao i računalnim igrama i drugim online uslugama za koje je dokazano da negativno utječu na razvoj mozga djece i adolescenata – poručeno je nakon sjednice.

Sigurnost i zdravlje djece

Prije nego što prijedlog postane dio zakonske procedure, o njemu će se morati izjasniti struka te Ministarstvo za digitalnu transformaciju. Fokus će biti na izradi rješenja koja će omogućiti učinkovitu provjeru dobi, ali uz maksimalnu zaštitu privatnosti korisnika. Vlada planira uskladiti ove mjere s preporukama Europskog parlamenta, koji je ranije pozvao na postavljanje dobnih granica za korištenje alata umjetne inteligencije i društvenih mreža.

Plan slovenske vlade predviđa da bi djeca mogla pristupati mrežama isključivo uz izričitu dozvolu roditelja ili skrbnika. Očekuje se da će novi zakonski okvir stupiti na snagu najranije početkom nove školske godine, nakon što prođe sve faze javne rasprave i parlamentarnog usvajanja.

Stručnjaci pozdravljaju ovakve korake, ističući da je u današnjem društvu nužno zakonski regulirati tehnologije koje su dizajnirane da izazivaju ovisnost. Vlada Republike Slovenije je poručila kako ovim mjerama ne želi ograničiti slobode, već pružiti roditeljima nužne alate za sigurniji odgoj djece u digitalnom svijetu.