I Slovenija najavljuje ograničavanje društvenih mreža mlađima od 15 godina

Slovenska vlada pokrenula je proces izmjene zakona kojom bi se mlađima od 15 godina ograničio pristup platformama poput TikToka i Snapchata, s ciljem zaštite njihova mentalnog zdravlja

Sandro Vrbanus petak, 6. veljače 2026. u 13:47
📷 Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije

Na sjednici održanoj ovoga četvrtka u Dravogradu, slovenska vlada pod vodstvom premijera Roberta Goloba utvrdila je smjernice za pripremu zakona koji bi djeci mlađoj od 15 godina ograničio pristup društvenim mrežama. Nastavak je to trenda koji se polako širi Europom, tek koji dan nakon što je slična pravila najavio i španjolski premijer. Slovensku su inicijativu pripremila ministarstva obrazovanja i kulture, a cilj joj je zaštititi najmlađe od štetnih utjecaja algoritama.

Zbog negativnih učinaka korištenja društvenih mreža na djecu i adolescente, i u Sloveniji je potrebno regulirati pristup društvenim mrežama (kao što su TikTok, Snapchat, Instagram i slično), kao i računalnim igrama i drugim online uslugama za koje je dokazano da negativno utječu na razvoj mozga djece i adolescenata – poručeno je nakon sjednice.

Sigurnost i zdravlje djece

Prije nego što prijedlog postane dio zakonske procedure, o njemu će se morati izjasniti struka te Ministarstvo za digitalnu transformaciju. Fokus će biti na izradi rješenja koja će omogućiti učinkovitu provjeru dobi, ali uz maksimalnu zaštitu privatnosti korisnika. Vlada planira uskladiti ove mjere s preporukama Europskog parlamenta, koji je ranije pozvao na postavljanje dobnih granica za korištenje alata umjetne inteligencije i društvenih mreža.

Plan slovenske vlade predviđa da bi djeca mogla pristupati mrežama isključivo uz izričitu dozvolu roditelja ili skrbnika. Očekuje se da će novi zakonski okvir stupiti na snagu najranije početkom nove školske godine, nakon što prođe sve faze javne rasprave i parlamentarnog usvajanja.

Stručnjaci pozdravljaju ovakve korake, ističući da je u današnjem društvu nužno zakonski regulirati tehnologije koje su dizajnirane da izazivaju ovisnost. Vlada Republike Slovenije je poručila kako ovim mjerama ne želi ograničiti slobode, već pružiti roditeljima nužne alate za sigurniji odgoj djece u digitalnom svijetu.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi