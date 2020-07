Deepfake triler: The Capture

The Capture je britanski triler i misterij s kriminalističkom pričom. The Capture (2019-) otpočinje napetom situacijom u kojoj je glavni lik Shaun Emery priveden za zločin na osnovu CCTV snimke. Nakon što mu pokažu snimku Shaun tvrdi da je snimka lažna i odatle kreće priča.

Tvorac je Ben Chanan (The Missing), a glumačku postavu jačaju poznatiji Ron Perlman (Hellboy) i Famke Janssen (X-Men). Serija je TV premijeru imala na kanalu BBC One 3. rujna prošle godine, dok je na povezanom streaming servisu, BBC iPlayeru, s preko 20 milijuna zahtjeva bila najtraženija nova serija 2019. godine. Šture informacije ukazuju na to da se u međuvremenu našla i na Amazon Primeu, a pažnju ponovno privlači vijestima o američkoj premijeri predviđenoj za 15. srpnja na novom streaming servisu, NBC Peacocku.

Prema navodima Ani Bundel s Ars Tehnice, NBC Peacock je 370-ti streaming servis koji debitira ove godine, a posebnim ga čini to što predstavlja ulazak telekomunikacijskog konglomerata Comcasta na streaming tržište. Na dan debija procjenjuje se da će biti dostupno oko 15 tisuća sati novog i starog sadržaja među kojim je najzvučniji najavljeni reboot Battlestar Galactice iz 2004. godine, koji predvodi Sam Esmail, tvorac serije Mr. Robot.

Shaun Emery se zbog snimke koja prikazuje njegov nasilni čin nađe na meti istrage drugog glavnog lika, inspektorice Rachel Carey koja je netom prije premještena iz protuterorističkog odjela u odjel za umorstva. Osim njih, serija postupno otkriva da su u slučaj umiješane i druge organizacije. Naizgled priklonjen jednoj strani, The Capture prolazi obrate u tretmanu likova i otvorenim krajem zakuhava debatu o tome tko je u pravu.

Ta debata se tiče sustava javnog video nadzora (CCTV), a na nju The Capture nastoji nadovezati novo pitanje. Ono se tiče deepfake metodologije kojom se profesionalno snimljene i obrađene snimke nastoje provući kao vjerodostojne do te mjere da ono što se nikad nije dogodilo svi vide kao stvaran događaj. Prikladno, serija kao teren za priču koristi ulice Londona koji je s preko 600,000 kamera najnadziraniji grad u Europi i sedmi u svijetu po broju kamera u odnosu na broj stanovnika, na listi kojom uvjerljivo dominira Kina.

U duhu priče o manipulaciji, i tvorci serije manipuliraju gledatelja načinom na koji raspliću priču. Iako je postignuta neizvjesnost i napetost poprilično vrijedna takvog pristupa, neki bi do kraja sezone mogli početi zamjerati seriji na namjerno zavaravajućim scenama i rupama u priči. Konkretno (upozorenje o spojlerima), mogli bi zamjeriti na miješanju stvarnih Shaunovih sjećanja s lažnima, odnosno na ne provođenju dublje istrage nad identitetom Shaunove žrtve, te na izostanku ponovnog sagledavanja prošlih informacija nakon saznanja o novim.

Ipak, te specifičnosti ne bi trebale previše narušiti ukupno zadovoljstvo napetom neizvjesnošću zločina, trilera i misterije ove serije. Kao najpopularnija nova serija u Ujedinjenom Kraljevstvu 2019. godine, The Capture će za postizanje šire popularnosti ponovno imati priliku 15. srpnja kada dolazi na američko tržište. No, i s već postignutim rezultatima, BBC je potvrdio drugu sezonu u kojoj ćemo prema riječima tvorca serije ući još dublje u svijet manipulacije i dezinformacija.