Dugo očekivana Amazonova adaptacija Gospodara prstenova dobila službeno ime

Zainteresirani će prvu sezonu The Rings of Powera moći pogledati na Prime Videu već od 2. rujna, nakon čega će nove epizode izlaziti svakog petka

Još smo prošle godine u veljači pisali o Amazonovoj adaptaciji romana J. R. R. Tolkiena, čijih bi pet sezona serije trebalo koštati preko milijardu dolara. Priča smještena u vrijeme Drugog doba, tisućama godina prije radnje Gospodara prstenova, sada je dobila i svoje službeno ime – The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Naime, The Rings of Power ispričat će obožavateljima priču o tome kako su Prstenovi Moći prvi put iskovani i podijeljeni među rasama Međuzemlja. Prema pisanju The Vergea, naslov ove serije upravo aludira na to kako je stvaranje prstenova bilo povezano s ponovnom pojavom dugo uspavanog zla u svijetu.

Tvorci serije J.D Payne i Patrick McKay, otkrili su u Amazonovom priopćenju da su htjeli osmisliti naslov koji bi se mogao izvrsno uklapati među Tolkienovim klasicima.

„The Rings of Power ujedinjuju sve glavne priče Drugog doba Međuzemlja: kovanje prstenova, uspon Saurona, epsku priču o Númenoru i posljednje saveze vilenjaka i ljudi. Do sada je publika na ekranu gledala priču samo o jednom prstenu, ali prije nego što je on postojao bilo ih je mnogo“, objasnili su Payne i McKay.

Podsjećamo da se Amazon za ovu adaptaciju „žestoko“ borio s Netflixom, no Bezosova je tvrtka ipak pobijedila. Prva sezona The Rings of Powera snimala se na Novom Zelandu, kao što je to bio slučaj i s originalnom LOTR i Hobbit trilogijom, no prema posljednjim informacijama, druga se sezona seli u Ujedinjeno Kraljevstvo.

U svakom slučaju, obožavatelji Tolkienovih romana ne skrivaju svoje oduševljenje te nestrpljivo čekaju rujan kada će moći pogledati prvu epizodu The Rings of Powera.