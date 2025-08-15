Wednesday, trenutačno najgledanija Netflixova serija, u drugoj je sezoni podijeljena na dva dijela

Druga sezona Netflixovog hita "Wednesday" stigla je 6. kolovoza, no s velikim obratom – dostupne su samo prve četiri epizode. Zašto je Netflix podijelio sezonu na dva dijela, tko su nove zvijezde i kakve nas mračne tajne čekaju u nastavku?

Druga sezona serije "Wednesday" počela se prikazivati 6. kolovoza i, očekivano, odmah zasjela na vrh ljestvica gledanosti diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. No, ovoga puta Netflix je pripremio iznenađenje koje je podijelilo obožavatelje – sezonu je rascijepio na dva dijela. Prve četiri epizode dostupne su odmah, dok ćemo na rasplet morati pričekati do 3. rujna, kada stiže drugi dio.

Strateški potez ili potreba priče?

Odluka o podijeljenom izdanju, iako neuobičajena, nije presedan za Netflix; istu strategiju vidjeli smo s mega-popularnim serijama poput "Stranger Things" i "Bridgerton". Cilj je jasan: produžiti interes publike, potaknuti višetjedne rasprave na društvenim mrežama i održati napetost na vrhuncu te – ponuditi atraktivan sadržaj u dva pretplatnička naplatna ciklusa. Očito je da se radi o vrlo skupoj produkciji, pa treba to opravdati…

Kreatori serije, Alfred Gough i Miles Millar, potvrdili su da je odluka došla od Netflixa. Ipak, naglasili su kako se savršeno uklopila u njihovu viziju. Naime, narativ druge sezone osmišljen je upravo s idejom masivnog cliffhangera na kraju četvrte epizode. I isporučili su ga.

Prvi dio druge sezone završava u kaosu – Wednesday razotkriva mračnu zavjeru unutar psihijatrijske ustanove Willow Hill, nehotice oslobađa nove, još veće prijetnje, a njezina sudbina ostaje visjeti o niti nakon brutalnog obračuna s Tylerom. Gledatelji su ostavljeni s više pitanja nego odgovora, a iščekivanje finala dosegnulo je točku vrenja.

Mračnija, složenija i bez romanse

Druga sezona zatiče Wednesday Addams (Jenna Ortega) u novoj ulozi – kao svojevrsnu slavnu osobu na Akademiji Nevermore nakon junačkih djela iz prve sezone, status koji ona, naravno, prezire. U skladu s najavama same Ortege, koja je sada i producentica serije, sezona se osjetno više naslanja na horor, a tinejdžerski ljubavni trokuti gurnuti su u drugi plan. Fokus je na mračnijem i kompleksnijem misteriju koji prijeti ne samo Nevermoreu, već i samoj obitelji Addams. Središnji pokretač radnje je Wednesdayina zastrašujuća vizija smrti njezine cimerice Enid (Emma Myers), koju pod svaku cijenu mora spriječiti. Istovremeno, serija dublje istražuje obiteljsku dinamiku – zategnuti odnos između Wednesday i njezine majke Morticije (Catherine Zeta-Jones), ali i kompleksan odnos Morticije s vlastitom majkom. Dodatnu dozu kaosa donosi i dolazak Wednesdayinog mlađeg brata Pugsleyja (Isaac Ordonez) koji se upisuje na akademiju.

Zvjezdana postava i nova lica

Uz povratničku ekipu koju čine Ortega, Zeta-Jones, Luis Guzmán kao Gomez, Emma Myers i Hunter Doohan kao Tyler, druga sezona donosi impresivna nova glumačka imena.

Legendarni Steve Buscemi preuzima ulogu novog ravnatelja Nevermorea, Barryja Dorta, a Joanna Lumley briljira kao najstarija žena u obitelji, baka Hester Frump. Glumačkoj postavi pridružuju se i Thandiwe Newton, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo te Christopher Lloyd, koji se vraća u svijet obitelji Addams u novoj ulozi.

Potvrđeno je i gostovanje glazbene ikone Lady Gage, čija se uloga još uvijek drži u tajnosti.

Burtonov potpis i što nas čeka

Iza kamere i dalje stoji vizionarski redatelj Tim Burton, čiji je prepoznatljivi gotički stil ključan za identitet serije. Njegov redateljski potpis, sada obogaćen snimanjem na novim, atmosferičnim lokacijama u Irskoj, jamči da će vizualni dojam serije biti još spektakularniji. Drugi dio ove sezone vidjet ćemo 3. rujna, kada stižu preostale epizode, a da ne pišemo spoilere, prilažemo samo službeni trailer.