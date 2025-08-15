Albanija bi mogla AI-jem u borbu protiv korupcije

Albanski premijer izjavio je da bi njihova zemlja mogla umjetnom inteligencijom zamijeniti političare, ministre, pa čak i njega, u nekoj fiktivnoj budućnosti u kojoj bi AI vladala i donosila političke odluke

Iz Albanije dolazi neobična najava tamošnjeg premijera, koji smatra da bi i njegov posao jednog dana mogla preuzeti – umjetna inteligencija. Edi Rama nedavno je tako izjavio, prenosi Politico, da bi uvođenje AI-ja u politiku moglo pomoći u smanjenju korupcije i povećanju transparentnosti, odnosno da se nada da će upravo AI biti "najefikasniji član albanske vlasti".

AI će, kao, vladati pravedno

Ideja mu je da se neke odluke prepuste umjetnoj inteligenciji, kako bi bile donesene na pravedan način, bez mogućnosti za nepotizam, sukobe interesa ili korupciju. "Mogli bismo imati i ministarstvo koje vodi isključivo umjetna inteligencija", poručio je, uz napomenu da bi se lokalnim developerima omogućilo sudjelovanje na izradi sustava koji bi figurirao kao ministar. Prvi je to korak, kaže, a nakon toga moglo bi doći i d situacije u kojoj cijelu državu, umjesto premijera i ministara, vodi AI.

Rama zasad nije povukao konkretne poteze koji bi uveli Albaniju u AI-demokraciju, no smatra da tu opciju treba ozbiljno razmotriti. Naime, Albanska je politika već prigrlila umjetnu inteligenciju, primjerice tijekom aktualnog procesa priprema za pridruživanje Europskoj uniji. U tome im je donekle pomogla Mira Murati, rođena Albanka i donedavno tehnička direktorica OpenAI-ja.

Tako Albanija službeno koristi AI alate za usporedbu svoje i europske regulative u procesu prihvaćanja naslijeđa (aquisa) Europske unije – Hrvatskoj je za to, primjerice, trebalo sedam godina, dok se albanske vlasti nadaju dovršiti ga u samo pet, uz pomoć AI-ja. Kod njih se moderne tehnologije koriste i u procesima javne nabave te pri analizi naplate poreza i carina u stvarnom vremenu. No, prije nego AI preuzme vladanje Albanijom, bit će potrebno "srediti" dobar dio političkih struktura. Oporbeni političari kažu da bi uvođenje umjetne inteligencije na krivi način bilo tek "digitalna krinka za iste stare nefunkcionalnosti".