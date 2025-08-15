Albanija bi mogla AI-jem u borbu protiv korupcije

Albanski premijer izjavio je da bi njihova zemlja mogla umjetnom inteligencijom zamijeniti političare, ministre, pa čak i njega, u nekoj fiktivnoj budućnosti u kojoj bi AI vladala i donosila političke odluke

Sandro Vrbanus petak, 15. kolovoza 2025. u 21:17
📷 president.gov.ua
president.gov.ua

Iz Albanije dolazi neobična najava tamošnjeg premijera, koji smatra da bi i njegov posao jednog dana mogla preuzeti – umjetna inteligencija. Edi Rama nedavno je tako izjavio, prenosi Politico, da bi uvođenje AI-ja u politiku moglo pomoći u smanjenju korupcije i povećanju transparentnosti, odnosno da se nada da će upravo AI biti "najefikasniji član albanske vlasti".

AI će, kao, vladati pravedno

Ideja mu je da se neke odluke prepuste umjetnoj inteligenciji, kako bi bile donesene na pravedan način, bez mogućnosti za nepotizam, sukobe interesa ili korupciju. "Mogli bismo imati i ministarstvo koje vodi isključivo umjetna inteligencija", poručio je, uz napomenu da bi se lokalnim developerima omogućilo sudjelovanje na izradi sustava koji bi figurirao kao ministar. Prvi je to korak, kaže, a nakon toga moglo bi doći i d situacije u kojoj cijelu državu, umjesto premijera i ministara, vodi AI.

Rama zasad nije povukao konkretne poteze koji bi uveli Albaniju u AI-demokraciju, no smatra da tu opciju treba ozbiljno razmotriti. Naime, Albanska je politika već prigrlila umjetnu inteligenciju, primjerice tijekom aktualnog procesa priprema za pridruživanje Europskoj uniji. U tome im je donekle pomogla Mira Murati, rođena Albanka i donedavno tehnička direktorica OpenAI-ja.

Tako Albanija službeno koristi AI alate za usporedbu svoje i europske regulative u procesu prihvaćanja naslijeđa (aquisa) Europske unije – Hrvatskoj je za to, primjerice, trebalo sedam godina, dok se albanske vlasti nadaju dovršiti ga u samo pet, uz pomoć AI-ja. Kod njih se moderne tehnologije koriste i u procesima javne nabave te pri analizi naplate poreza i carina u stvarnom vremenu. No, prije nego AI preuzme vladanje Albanijom, bit će potrebno "srediti" dobar dio političkih struktura. Oporbeni političari kažu da bi uvođenje umjetne inteligencije na krivi način bilo tek "digitalna krinka za iste stare nefunkcionalnosti".



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Snaga, izdržljivost i JBL zvuk u pokretu.

Akcija

JBL ENDURANCE RACE 2 slušalice

6.8 mm dinamički driver, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz, impedancija 16 Ω, osjetljivost 104 dB, Bluetooth 5.3, IPX7 vodootpornost, baterija do 12 h (BT on, ANC off) + dodatno iz kutije, USB-C punjenje, JBL Headphones aplikacija.

49,00 € 65,00 € Akcija

Snažan JBL Pro zvuk s AI Sound Boost tehnologijom.

Akcija

JBL CHARGE 6 prijenosni zvučnik

53×93 mm woofer + 20 mm tweeter, 30 W RMS + 10 W RMS, frekvencijski raspon 56 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.4, baterija 34 Wh do 24 h (+4 h s Playtime Boost), punjenje 3 h USB-C, masa 0,99 kg.

165,00 € 199,00 € Akcija

Neusporediva jasnoća zvuka.

Akcija

KEF LSX II LT Hi-Fi zvučnici

19 mm HF + 115 mm LF/MF, 49 Hz–47 kHz, 70 W + 30 W Class D, 102 dB, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify/Tidal/Amazon, HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, RCA sub, Wi-Fi 2.4/5 GHz.

799,00 € 999,00 € Akcija

Retro dizajn, moćan zvuk, potpuna sloboda.

Akcija

JBL Authentics 300 Wi-Fi zvučnik

JBL Authentics 300 – 100W stereo zvuk, 45Hz–20kHz, 5,25” woofer + 2x25mm visokotonac, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, baterija 4800mAh, 4,9 kg.

384,00 € 429,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi