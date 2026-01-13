Apple potvrdio da će za novu generaciju Siri koristiti Googlev Gemini

Apple i Google objavili su višegodišnju suradnju kojom će Googleova AI tehnologija Gemini postati temelj Apple Intelligencea i pametnog asistenta Siri, uz strogo zadržavanje standarda privatnosti korisnika

Sandro Vrbanus utorak, 13. siječnja 2026. u 12:13
📷 Ilustracija: Gemini
Nakon više mjeseci nagađanja i neslužbenih informacija, Apple i Google službeno su početkom ovog tjedna potvrdili sklapanje višegodišnjeg partnerstva koje će iz temelja promijeniti način na koji funkcionira glasovna asistentica Siri. Time se završavaju dvojbe oko toga hoće li Apple nastaviti raditi na svojim (zasad neuspjelim) AI modelima ili će se odlučiti za vanjskog dobavljača. Istodobno, velik je to udarac za OpenAI, koji je također u partnerstvu s njima ponudio ChatGPT kao pričuvni model za Apple Intelligence, koji sustav poziva kad dobije upit prekompleksan da bi ga obradio na samom uređaju.

Pametnija Siri ove godine

U zajedničkoj izjavi Applea i Googlea, kompanije su otkrile kako će se iduća generacija temeljnih Appleovih AI modela temeljiti na Googleovoj tehnologiji Gemini i infrastrukturi u oblaku. Iako će Apple i dalje koristiti vlastito brendiranje "Apple Intelligence", ono što će pokretati napredne funkcije Siri bit će prilagođena verzija Googleovog moćnog jezičnog modela.

Ova integracija direktno će utjecati na funkcionalnost nadolazećih značajki sustava Apple Intelligence, koji ionako kasni i još uvijek nije ispunio očekivanja i ambiciozne Appleove najave. Poseban naglasak u objavi stavljen je na digitalnu asistenticu Siri, koja bi već tijekom ove godine trebala postati znatno personaliziranija i učinkovitija zahvaljujući novoj tehnološkoj pozadini.

Strateški zaokret

Ovaj potez predstavlja značajan strateški zaokret za Apple, koji je nakon "pažljive evaluacije" zaključio da Googleova tehnologija trenutno nudi najsposobniju osnovu za njihove potrebe. Prema dostupnim informacijama, dogovor uključuje plaćanje od približno milijardu dolara godišnje za pristup modelima Gemini, koji će omogućiti Siri da napokon postane istinski kontekstualno svjesna, sposobna za rješavanje složenih zadataka u više koraka i bolje razumijevanje sadržaja na zaslonu.

​Ključni aspekt ove suradnje, na kojem Apple inzistira, jest očuvanje privatnosti korisnika unatoč korištenju vanjske tehnologije. Gemini modeli neće raditi izravno na Googleovim serverima na način koji bi ugrozio podatke, već će se izvršavati unutar Appleovog sustava "Private Cloud Compute". To znači da će se Googleovi algoritmi koristiti unutar Appleove sigurne infrastrukture, bez dijeljenja osobnih podataka korisnika s Googleom.

​Očekuje se da će ova nova, Geminijem opamećena, verzija Siri debitirati s nadogradnjom operativnog sustava iOS 26.4, koja je planirana za proljeće, najvjerojatnije u ožujku ili travnju.



