Moćni chatbot Claude.ai dostupan u gotovo cijelom svijetu, osim u EU

Ovoga tjedna javno je otvoren pristup novom jezičnom modelu i pripadajućem chatbotu, Claude.ai. Sustav je to razvijen u kompaniji Anthropic, za koju ste možda čuli kada je nedavno Amazon u nju najavio uložiti čak četiri milijarde dolara. Claude je jedan od trenutačno najmoćnijih jezičnih modela, koji odnedavno može procesirati i do 100.000 tokena teksta, odnosno tekst dužine oko 75.000 riječi (što je značajno više nego u slučaju ChatGPT-a).

Građani EU ostali kratkih rukava

No, kao što je to bio primjerice slučaj s Googleovim Bardom, niti Claude prilikom svojeg globalnog javnog lansiranja nije dostupan na području Europske unije. Novim se sustavom tako već sada mogu služiti posjetitelji iz stotinjak zemalja svijeta, abecedno gledano od Albanije do Zambije, no vez VPN-a i lažiranja lokacije iz EU mu se ne može pristupiti.

"Naporno radimo na tome da odgovorno proširimo dostupnost u narednim mjesecima", poručili su iz ove kompanije, uz napomenu da će vjerojatno novosti o pristupu u preostalim zemljama moći podijeliti uskoro

Dolazite iz EU? Imamo loše vijesti...

Claude je prvi puta u javnost bio pušten u ožujku ove godine, kada su pristup dobili tek beta testeri i korisnici s liste čekanja locirani u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu. Pristup je postupno širen, da bi sada bio omogućen svima, osim građanima EU. Razlog za to nije eksplicitno naveden, ali za pretpostaviti je da su prepreka zakoni o zaštiti potrošača i osobnih podataka, primarno GDPR, s kojim se Claude mora uskladiti prije nego započne "razgovarati" s Europljanima.

Claude.ai može poslužiti, kao i ostali jezični modeli, u analizi i stvaranju tekstova, a specijaliziran je za nekoliko područja. Njegovi tvorci ističu da je posebno treniran za pravne tekstove, primjerice američki ustav i zakone, a generalno je mišljenje da je "pametniji" i od modela GPT-4. Moguće ga je integrirati i, primjerice, u Slack.