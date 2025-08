OpenAI lansira GPT-OSS, prvi besplatni model otvorenog koda nakon šest godina

OpenAI je najavio lansiranje GPT-OSS, svog prvog "open-weight" modela u više od šest godina. Ovaj korak, kako izvještava The Verge, označava značajnu promjenu strategije za tvrtku koja je do sada primarno zagovarala zatvoreni pristup svojim najnaprednijim AI modelima, navodeći sigurnosne razloge kao glavni argument.

Dvije verzije

GPT-OSS dolazi u dvije varijante kako bi zadovoljio različite potrebe korisnika. Snažnija verzija broji 120 milijardi parametara, a iz OpenAI-ja tvrde da su joj performanse usporedive s njihovim postojećim o4-mini modelom te da se može pokretati na jednoj Nvidijinoj grafičkoj kartici. Manja verzija, s 20 milijardi parametara, performansama parira o3-mini modelu i zahtijeva svega 16 GB radne memorije, što omogućuje njeno korištenje čak i na prijenosnim računalima. Oba modela dostupna su za preuzimanje putem platformi kao što su Hugging Face, Databricks, Azure i AWS pod licencom Apache 2.0, koja dopušta široku modifikaciju i komercijalnu upotrebu.

Ova objava predstavlja preokret za OpenAI. Sve do početka ove godine, izvršni direktor Sam Altman isticao je sigurnosne rizike kao prepreku za objavljivanje modela otvorenog koda. U međuvremenu, developeri su se masovno okrenuli otvorenim alternativama zbog niže cijene i veće fleksibilnosti. Nakon strelovitog uspona modela poput DeepSeek, Altman je u siječnju priznao da je OpenAI bio "na krivoj strani povijesti" time što nije ponudio vlastite otvorene modele.

Povratak otvorenom kodu

Sada se OpenAI vraća u arenu otvorenog koda s modelom za koji tvrde da može obavljati zadatke rezoniranja, pretraživati web, pisati programski kod i upravljati agentima putem postojećih API-ja tvrtke.

"Mislim da bi se mnogi iznenadili kada bi znali da velika većina naših klijenata već koristi brojne otvorene modele", izjavio je Chris Cook, istraživač u OpenAI-ju. "Željeli smo popuniti tu prazninu i omogućiti im da koriste našu tehnologiju na svim razinama."

Što se tiče sigurnosti, iz tvrtke poručuju da je GPT-OSS njihov najrigoroznije testiran model do sada. Testiranja su provedena u suradnji s vanjskim sigurnosnim tvrtkama kako bi se osiguralo da model ne predstavlja rizik u područjima poput kibernetičke sigurnosti ili biološkog oružja. Također, vidljiv je i "lanac misli" (chain of thought) modela, odnosno proces kojim dolazi do odgovora, što omogućuje praćenje potencijalnog neispravnog ponašanja i zlouporabe. Izlaz modela je isključivo tekstualni, a podaci na kojima je treniran, kao i kod svih OpenAI modela, ostaju neotkriveni.

Usporedba s konkurentima

Iako OpenAI nije podijelio direktne usporedbe (benchmarkove) s konkurentskim otvorenim modelima kao što su Llama, DeepSeek ili Googleova Gemma, tvrde da obje varijante GPT-OSS-a postižu slične rezultate kao i njihovi zatvoreni modeli na zadacima programiranja i testovima logičkog zaključivanja. "Ovo su nevjerojatni modeli", rekao je suosnivač OpenAI-ja Greg Brockman. "Tim je ovdje stvarno napravio vrhunski posao."

Iako za sada nema definiranog rasporeda za izdavanje budućih verzija GPT-OSS-a, OpenAI se nada da će model pronaći put do manjih developera i tvrtki koje žele veću kontrolu nad načinom na koji se koriste njihovi podaci. "Oduvijek smo vjerovali da se inovacija eksponencijalno povećava kada smanjite prepreke za pristup", zaključio je Brockman. "Dopustite ljudima da 'hakiraju' i stvorit će stvari koje su nevjerojatno iznenađujuće."