OpenAI uvodi grupne razgovore u ChatGPT

U grupnim razgovorima ChatGPT radi na modelu GPT-5.1 Auto, koji sam bira najprikladniji sustav za svaki upit

OpenAI je uveo grupne razgovore u ChatGPT, omogućivši tako korisnicima da u istu konverzaciju s njihovim AI chatbotom uključe do 20 drugih ljudi. Ova je funkcija već sada globalno dostupna svim prijavljenim korisnicima, neovisno o tome plaćaju li pretplatu ili ne.

Prema navodima OpenAI-a, grupni razgovori osmišljeni su kao svojevrsni alat za suradnju više ljudi, uz aktivnu pomoć ChatGPT-a. Grupe se kreiraju putem ikonice ljudi u gornjem desnom kutu aplikacije, nakon čega će ChatGPT automatski kopirati postojeći razgovor u novi grupni i omogućiti kreatoru da šalje drugima poveznicu da se pridruže.

Pri prvom kreiranju grupnog razgovora ili pridruživanju, potrebno je unijeti ime, korisničko ime i fotografiju kako bi se olakšalo praćenje tko što piše. Kako to izgleda u praksi, pogledajte u videu kojeg je OpenAI objavio na X-u.

OpenAI navodi da je ChatGPT u grupnim razgovorima treniran da prati tijek komunikacije, što znači da će procjenjivati kada je najbolje da se uključi, a kada je najbolje da ostane tih. Ako netko od korisnika pak želi direktan odgovor ChatGPT-a, dovoljno je spomenuti „ChatGPT“ u poruci i AI chatbot će se aktivirati.

Tu su također i različite postavke do kojih se dolazi odabirom ikone grupnog razgovora u gornjem desnom kutu ekrana, gdje se nalaze opcije za dodavanje i uklanjanje sudionika, isključivanje obavijesti i davanje prilagođenih uputa ChatGPT-u. Iz OpenAI-a napominju kako ChatGPT neće koristiti zapamćene informacije iz privatnih razgovora, niti će na temelju grupnih razgovora stvarati novu memoriju.

Iako je OpenAI objavio da je mogućnost kreiranja grupnih razgovora već dostupna svima, napominjemo kako u trenutku pisanja ovoga teksta ta funkcija još nije stigla na hrvatsko tržište. Vjerojatno će se to promijeniti u sljedećim danima.