Popularni servisi za prodaju fotografija zabranjuju radove umjetne inteligencije

U posljednje se vrijeme u javnosti pojavilo nekoliko sustava koji, uz pomoć napredne umjetne inteligencije i strojnog učenja, mogu na temelju tekstualnih zadataka stvarati prilično kvalitetne ilustracije, fotografije, crteže i druge oblike vizualnih formata. Očekivano, brojni su korisnici pohrlili s njima se poigrati, a oni snalažljiviji naumili su tako besplatno stvarati zanimljive i originalne radove pa na njima zarađivati, prodajući ih putem popularnih stock servisa.

Međutim, to im neće baš tako ići. Autori sustava kao što su DALL-E, Midjourney ili Stable Diffusion kažu da su ilustracije koje ti sustavi stvore automatski dio javne domene. To znači da ih se može koristiti i dijeliti na bilo koji način, potpuno besplatno, a autorskih prava na njih nema. Isto tako, to onda znači i da "umjetnici" koji se služe AI sustavima za stvaranje radova ne bi smjeli takve uratke prodavati.

Otvorena pitanja autorskih prava

Poznata platforma Getty Images već je primijetila tisuće sličnih radova u svojem repozitoriju, pa ih je odlučila zabraniti. Kao razlog za tu odluku navode "neriješena pitanja oko autorskih prava". Osim činjenice da ljudi koji dobiju takve slike nisu i njihovi vlasnici, smeta im i činjenica da su neki od AI sustava trenirani na fotografijama za koje nisu pribavljene dozvole za korištenje.

"Fotorealistična bubamara hoda po časopisu postavljenom na stolu" Midjourney bot

Potonje je primjetno u nekim ilustracijama takvih sustava koji preko slike imaju "prelijepljene" vodene žigove servisa Getty. U principu, postoji sumnja da su sustavi za stvaranje slika trenirani na "ukradenim" sadržajima, a stock servisi ne žele dozvoliti da netko naknadno zarađuje na tako kreiranim ilustracijama.

Zabranu automatski generiranih sadržaja najavio je i Shutterstock te počeo uklanjati AI uratke sa svoje platforme, a mogli bi ih slijediti i manji slični servisi.