Taco Bell uposlio AI u drive-in restoranu, no sustav je još uvijek lako zbuniti

Američki lanac brze hrane suočava se s tehničkim problemima i nezadovoljstvom kupaca nakon uvođenja AI sustava za narudžbe, pa razmatraju povratak ljudskih zaposlenika na najprometnijim lokacijama

Revolucionarna AI tehnologija, za koju se mnogi boje da će im uzeti posao, naišla je nedavno na još jednu neočekivanu prepreku i to u slučaju jednog od najjednostavnijih zadataka – naručivanja hrane u drive-in restoranima. Američki je lanac brze hrane Taco Bell, naime, od prošle je godine počeo uvoditi sustav za naručivanje temeljen na prepoznavanju glasovnih naredbi na više od 500 svojih drive-in lokacija, međutim sada uviđa da nisu baš svi oduševljeni novom tehnologijom.

Netko naručio 18.000 čaša vode

Društvene mreže preplavile su pritužbe korisnika na tehničke greške i kašnjenja u tom njihovom sustavu. Dok je nekima čitavo iskustvo razgovora s umjetnom inteligencijom jednostavno neobično, drugi su odlučili namjerno zbunjivati sustav narudžbama poput "18.000 čaša vode, molim", koje vrlo lako mogu "srušiti" sustav.

Poteškoće je priznao i sam menadžment tvrtke. "Puno učimo, bit ću iskren s vama", izjavio je za Wall Street Journal Dane Mathews, glavni direktor za digitalnu tehnologiju u Taco Bellu, dodajući da i sam ima mješovita iskustva sa sustavom koji ga "ponekad iznevjeri, a ponekad uistinu iznenadi".

Ljudi i dalje efikasniji

Zbog svega navedenog, Mathews je istaknuo da u Taco Bellu sada pažljivo razmatraju gdje i kada koristiti ovu tehnologiju u budućnosti. Prema njegovim riječima, možda nema smisla isključivo koristiti umjetnu inteligenciju na svakoj lokaciji. Kao primjer je naveo izrazito prometne restorane s dugim redovima, gdje bi ljudski zaposlenik vjerojatno efikasnije obavio posao.

Slične izazove imaju i drugi lanci poput McDonald'sa, koji je ranije bio prekinuo eksperiment ovog tipa u suradnji s IBM-om te sada radi na rješenju s Googleom, dok lanac restorana Wendy's proširuje upotrebu svog AI asistenta, također temeljenog na Googleovoj tehnologiji.

Matična tvrtka Taco Bella, Yum Brands, godinama radi na razvoju ovog sustava, a u ožujku je objavila i partnerstvo s Nvidijom, s ciljem daljnjeg unaprjeđenja. Unatoč problemima, kažu da ne odustaju od glasovne umjetne inteligencije. Međutim, otvoreno je pitanje što će se točno od tehnologije očekivati i na kojim će se mjestima omogućiti ljudskim zaposlenicima da uskoče i preuzmu proces. Narudžbu od 18.000 čaša vode, na primjer, niti jedan zaposlenik ne bi niti uzeo u razmatranje. Točni planovi još se razvijaju dok tvrtka analizira podatke iz više od dva milijuna narudžbi koje je AI dosad zaprimio.