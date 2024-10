Turbulentna saga Microsofta i OpenAI-a: bliskost, nesuglasice, pomirenja, ovisnost

Ova priča, izvorno objavljena u The New York Timesu, pruža fascinantan uvid u složen odnos između dvije kompanije.

Partnerstvo između Microsofta i OpenAI-a je započelo s velikim obećanjima. Microsoft je uložio u dvije faze, početkom prošle godine ukupno 13,7 milijardi dolara u OpenAI i entuzijazmu nije bilo kraja. Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a, čak ju je nazvao "najboljim bromance odnosom u industriji tehnologije". Referirao je na izraz koji opisuje bliski, platonski odnos između dva prijatelja. Međutim, kao i u mnogim visokorizičnim odnosima u Silicijskoj dolini, pukotine su se počele pojavljivati ispod površine. Prekretnica je došla u jesen 2023., kroz pet kaotičnih dana, kada je Altman prvo bio otjeran pa ponovno vraćen u OpenAI. Nedugo zatim obratio se Microsoftovom izvršnom direktoru, Satyi Nadelli, sa zahtjevom za dodatne milijarde u ulaganju. Isprva se Nadella složio.

Financijski izazovi i ovisnost o velikim igračima

U mjesecima koji su uslijedili, nastupila je nova, surova stvarnost. OpenAI, suočen s projiciranim gubicima od 5 milijardi dolara za godinu, našao se u nesigurnom financijskom položaju. Tvrtka je nastavila tražiti dodatno financiranje i računalnu snagu od Microsofta, ali tehnološki div je ostao čvrst, nevoljko povećavajući svoju obvezu. Odnos dvije organizacije ilustrira temeljni problem mnogih startupova: ovisnost o etabliranim tehnološkim tvrtkama za ključne resurse i zamršeni, ponekad napeti odnosi i svađe.

Tenzije i konkurencija

Tenzije između dvije tvrtke počele su se manifestirati na razne načine. Microsoftovo zapošljavanje Mustafe Suleymana, suosnivača OpenAI-a i konkurenta Inflectiona, da vodi novu AI grupu izazvalo je negodovanje u OpenAI-u. U ožujku je Microsoft platio najmanje 650 milijuna dolara da zaposli većinu osoblja iz Inflectiona, konkurenta OpenAI-ja. Bivši izvršni direktor i suosnivač Inflectiona, Mustafa Suleyman, dobio je ulogu da nadgleda novu Microsoftovu grupu koja radi na izgradnji AI tehnologija za potrošače temeljenih na OpenAI softveru.

Astronomski troškovi i neslaganja

Priča je dobila novi obrat kada su izašli na vidjelo detalji o astronomskim računalnim troškovima OpenAI-a. Dokumenti koje je pregledao The New York Times pokazali su da je tvrtka "očekivala potrošiti najmanje 5,4 milijarde dolara na računalne troškove do kraja 2024. godine", s projekcijama koje su se penjale do "37,5 milijardi dolara godišnjih računalnih troškova do 2029. godine".

Zatim se pričalo o neslaganjima i kršenjima protokola između inženjerskih timova dviju tvrtki.

- "Neki zaposlenici OpenAI-ja nedavno su se žalili da je Suleyman vikao tijekom nedavnog video poziva. Razlog za to bio je što je Suleyman smatrao da OpenAI ne isporučuje novu tehnologiju Microsoftu dovoljno brzo. Osim toga, drugi zaposlenici OpenAI-ja su se uvrijedili kada su Microsoftovi inženjeri preuzeli važan OpenAI softver, ne poštujući pritom protokole o kojima su se dvije tvrtke prethodno dogovorile," doznao je New York Times.

Traženje alternativa i strateška partnerstva

Suočen s financijskim problemima, OpenAI je počeo tražiti alternative. Tvrtka je zatražila nadopunu ekskluzivnog ugovora s Microsoftom, što joj je omogućilo da potpiše ugovor vrijedan 10 milijardi dolara s Oracleom. Dogovor je bio da Oracle osigurava računala opremljena čipovima pogodnim za izgradnju umjetne inteligencije, dok Microsoft pruža softver koji pokreće taj hardver.

Daljnji Altmanov plan bio je osigurati strateška ulaganja od organizacija koje bi mogle ojačati izglede OpenAI-ja na načine koji nadilaze samo financiranje. Te organizacije uključivale su Apple, proizvođača čipova Nvidia i MGX, tehnološku investicijsku tvrtku pod kontrolom Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Budućnost odnosa i ključna klauzula

Usred svih ovih događaja, nedavno otkrivena zanimljiva klauzula u ugovoru između Microsofta i OpenAI-a privukla je veliku pozornost i dešifrira moguću budućnost odnosa dviju kompanija. Sporazum stipulira da ako OpenAI postigne umjetnu opću inteligenciju (AGI), Microsoft bi izgubio pristup tehnologijama OpenAI-a. Ova klauzula, izvorno namijenjena kao zaštitna mjera, sada se gleda od strane nekih OpenAI izvršnih direktora kao potencijalni put za ponovno pregovaranje njihovog ugovora s Microsoftom.

Najnoviji pregovori

Microsoftov ulog od 13,75 milijardi dolara u OpenAI tek sada predstavlja pametnu investiciju koja mu daje pravo da se upiše kao suvlasnik kada OpenAI promijeni status iz neprofitne u profitnu organizaciju. OpenAI i Microsoft trenutno pregovorima pokušavaju riješiti pitanje kako bi se ulaganje od gotovo 14 milijardi dolara u neprofitnu organizaciju trebalo pretvoriti u vlasnički udio u profitnoj tvrtki. Kao dokaz koliko će ishod biti značajan za Microsoft i OpenAI, obje su tvrtke angažirale investicijske banke da ih savjetuju u ovom procesu. Microsoft surađuje s Morgan Stanleyjem, dok je OpenAI angažirao Goldman Sachs. Osim utvrđivanja koliki će dio restrukturirane tvrtke za umjetnu inteligenciju Microsoft posjedovati, dvije strane moraju odrediti i koja će upravljačka prava Microsoft imati. Nije samo Microsoft taj koji će tu dobiti; tu su i drugi privatni ulagači i zaposlenici OpenAI-a koji trenutno posjeduju prava na buduće profite koje generira profitna podružnica pod kontrolom neprofitnog odbora OpenAI-a.