S novim Bugom u novu godinu - Okruglost vs. jubilej

Ulazimo u 2022. godinu, u kojoj ćemo obilježiti trideset godina od izlaska prvog broja Buga! Značaj tog jubileja (koji dolazi krajem godine), zasjenio je okruglost ovog 350. broja, pa smo vas odlučili poštedjeti neke posebne pompe u tom povodu. Meni je ipak bilo malo žao da ovaj broj potpuno ignoriramo, pa sam zato svoju redovnu kolumnu posvetio svim Bugovim dosadašnjim "okruglim brojevima". Prekapanje po starim brojevima zna mi biti zabavno, osobito onim najstarijim, u papirnatom obliku. Kao što vjerojatno znate, u našoj digitalnoj arhivi nalaze se "samo" Bugovi od stotoga broja (2001.) do najnovijeg. Proces tehničke pripreme časopisa tijekom devedesetih bio je takav da je bilo gotovo nemoguće naknadno izravno digitalizirati brojeve iz tog razdoblja. Preostalo je jedino skeniranje i tako dobivanje digitalnog zapisa, koji bi se onda mogao prirediti za dodavanje u naš postojeći sustav. No procijenili smo da bi premalo ljudi zanimali ti prastari brojevi, pa se nismo u to upustili. Tako da i ja, ako želim pronaći nešto iz tog razdoblja, posežem za ukoričenim Bugovima i listam po prošlosti…

Dosta o prošlosti, okrenimo se budućnosti, odnosno našoj temi broja, u kojoj se bavimo tehnologijama budućnosti. Prošlo je već pet godina otkako smo posljednji put radili temu toga tipa, što nas je potaknulo da napravimo odmah i analizu – koliko smo bili uspješni, odnosno neuspješni, u svojim predviđanjima početkom 2017. godine.

Glavnina teme broja fokusirana je na računalne čipove, odnosno planove AMD-a, Intela i Nvidije, potom imamo dva segmenta, moglo bi se reći općeg tipa – u jednom se pretresa budućnost transporta, a u drugom vojne tehnologije, s posebnim naglaskom na borbene avione šeste generacije.

Najveći test u broju bavi se matičnim pločama s čipsetom Z690, znači onima koje su namijenjene najnovijoj generaciji Intelovih procesora, poznatijoj pod imenom Alder Lake. Tko se odluči prijeći na nove Intelove procesore (o kojima smo opširno pisali prošlog mjeseca), vjerojatno će morati nabaviti i novu memoriju i novo hlađenje, ali svakako – novu ploču. Ponuda je već sada sasvim solidna, tako da smo uspjeli prikupiti šest komada, s dosta velikim razlikama u cijenama. Denis je izvrtio naše standardne testove, pa ćete kroz ovu temu dobiti cjeloviti sliku i dobar uvid u trenutačnu ponudu na domaćem tržištu.

Vrlo je atraktivan i ASUS Zenbook 14X OLED, novi laptop s vrhunskim ekranom, što je već u imenu istaknuto naglašavanjem OLED-a. Dojmljivost ekrana nismo ocijenili samo subjektivnim dojmom, već je Denis uz upotrebu DataColor SpyderX kolorimetra izmjerio kakve sve vrijednosti postiže.

Ovaj put nismo puno stranica posvetili audioopremi, ali imamo nekoliko izuzetnih uređaja na testu. Meni je bio posebno zanimljiv Logitech G435 Lightspeed headset (napokon nešto kvalitetno s cijenom za nas, smrtnike), dok su Davora ponajviše oduševile slušalice, u novoj bežičnoj verziji, Audio-Technica ATH-M50xBT2. Najegzotičniji uređaj u audiobloku su zvučnici KLH Model Five, za koje Davor ima pregršt pohvala, no cijena bi vas mogla ohladiti (nije za smrtnike), a o dizajnu neću ništa reći, to morate sami vidjeti.

Kao i prošlih mjeseci, opet je Mario Baksa pronašao nešto marginalno, a zanimljivo – ovaj put su mu u fokusu bili bluetooth trackeri – Chipolo. S koliko ih je pedantnosti testirao bit će vam jasno kada kažem da je laserskim mjeračem udaljenosti i mjeračem jakosti zvuka bilježio koliko se daleko mogu čuti kada im se aktivira lokacijski zvučni signal.

Ako vas zanimaju softverske teme – Matija Gračanin rezolutno je izdvojio pet najboljih i pet najgorih značajki Windowsa 11; provjerite slažete li se s njegovim odabirom. Za ovaj broj Oton Ribić napisao je uvid u svijet steganografije, posebne kriptografske tehnologije.

Ponuda igara prošlih dvanaest mjeseci ostavila nas je poprilično ravnodušnima, pa smo zaključili kako nema svrhe raditi naš godišnji izbor najbolje igre. Umjesto toga, Damir Radešić je napravio izbor igara (po žanrovima) koje su na neki način obilježile 2021. godinu.

Nadamo se da će i ova pandemija napokon završiti, pa da krenemo dalje… Mi se pripremamo za nove radne pobjede, i već početkom veljače održat ćemo novi Bug Future Show, na kojem planiramo opet otvoriti vrata našim čitateljima. Pratite naše objave na webu i upute kako biti dio BFS-a.

Novi Bug od danas je dostupan na kioscima, a pretplatnicima (na tisakna i digitalna izdanja) i online na istim mjestu gdje svi možete pogledati kompletan sadržaj novog broja.

Želimo vam sve najbolje u 2022. godini!

Tko želi novi Intelov Alder Lake procesor, morat će izdvojiti i solidan novac za novu ploču. Isprobali smo i usporedili šest modela s cijenom od 1.800 do čak 6.200 kuna

D-Link nudi jedan od najjeftinijih Wi-Fi 6 routera na tržištu, koji usprkos niskoj cijeni, krije brojne zanimljive mogućnosti, a usput je i iznenađujuće pristupačan manje iskusnim korisnicima