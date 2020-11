Amazon smislio tehniku za otkrivanje streaming pirata

Amazon, najveća svjetska internetska trgovina ali i jedan od najjačih igrača u području video streaminga, predao je još u ožujku 2018. godine patentnu prijavu koja im je ovoga mjeseca i odobrena, a pokriva područje streaming piratstva. Zadatak ove tehnike jest otkriti osobe koje u javnost puštaju ilegalne kopije video sadržaja koji se može gledati putem streaming platformi, primjerice Amazon Prime Videa.

Stvar funkcionira tako što se u sadržaj koji se reproducira dinamički dodaju nevidljive digitalne personalizirane oznake. U slučaju da netko "ripa" takav video zapis s online platforme, ne znajući kako i gdje su "vodeni žigovi" umetnuti, te ga kasnije pusti u distribuciju ilegalnim kanalima, naknadna analiza otkrila bi identitet osobe koja je to učinila.

Identifikacija svakog gledatelja

Skriveni zapis u svakoj pojedinoj digitalnoj kopiji filma ili serije bez greške bi otkrio identitet osobe koja je piratizirala taj sadržaj (tj. korisnički račun koji je reproducirao taj video), kao i uređaj putem kojeg je to učinjeno, stoji u patentu. To bi dovelo do lakog otkrivanja pirata, no borba za autorska prava samo je jedna od primjena patentirane tehnologije.

Dijagram po kojem bi djelovala digitalna zaštita

Druga primjena koju u Amazonu vide kao korisnu jest isto takvo dinamičko ubacivanje identifikatora u reklame ili druge promotivne sadržaje (foršpane prije filmova i slično). Takvi digitalno označeni sadržaji na temelju ovih bi se informacija kasnije mogli detaljnije pratiti. Ispitivanjem korisnika i analizom prikazanog sadržaja mogao bi se istraživati njegov utjecaj na gledatelje, piše u patentu, iako se anti-piratska primjena čini značajno bitnijom. U detalje se, naime, opisuje kako bi se identificirao korisnik koji ilegalno distribuira video zapis skinut s Amazonove streaming usluge na YouTubeu ili drugdje.

Cilj je da dinamičko ubacivanje oznaka bude nevidljivo ljudskom oku, ali da ga se može otkriti čak i ako pirat kamerom snimi video zapis sa streaminga te dalje distribuira takvu "cam" inačicu. Amazon opisuje da njihova tehnologija može biti primijenjena i na prijenosima raznih događaja uživo, koji se također često ilegalno prenose putem Interneta. Za sada nije poznato je li Amazon već počeo koristiti ovu metodu dinamičkog označavanja digitalno streamanog sadržaja i hoće li je ustupiti i drugim video distributerima.