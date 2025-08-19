Inženjer i youtuber Mark Rober dobiva reality show na Netflixu

Zvijezda YouTubea svoje će lude eksperimente i projekte imati prilike pokazati i publici najvećeg svjetskog streaming servisa, gdje će sljedeće godine imati svoju emisiju, a već ove godine plasirat će prvi sadržaj

Sandro Vrbanus utorak, 19. kolovoza 2025. u 15:18
📷 Netflix / Ora DiLeonardo
Netflix / Ora DiLeonardo

Nekada inženjer u NASA-i, koji je među ostalim radio i na projektu marsovskog rovera Curiosity, a potom je postao youtuber – Mark Rober – dobiva svoju emisiju na Netflixu. Iz streaming servisa najavili su da će već do kraja ove godine Roberovi ludi inženjerski eksperimenti dobiti svoje mjesto u njihovom katalogu. Nakon toga, tijekom 2026. godine na taj će servis stići i potpuno nova emisija u Roberovoj produkciji, koja će se vrtjeti oko natjecanja za djecu i obitelji.

Taj će obiteljsko-inženjerski reality show nastati u koprodukciji Roberove kompanije CrunchLabs i Kimmelota, produkcijske kuće koja stoji iza poznate kasnovečernje televizijske emisije Jimmy Kimmel Live.

"Volim učenje pretvoriti u igru, praktički skrivajući povrće u desertu, a sada je to prava natjecateljska igra. Kad se zabavljate, učite, a da toga niste ni svjesni. A udružiti se s Netflixom i Jimmyjem Kimmelom kako biste ovo ostvarili? Ovo će biti epsko!", kaže Rober, koji na svojim društvenim mrežama ima preko 76 milijuna pratitelja, a na YouTubeu ga prati preko 70 milijuna ljudi i redovito se plasira na ljestvice među najplaćenije i najutjecajnije youtubere svijeta.



