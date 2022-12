Ostanite fit uz Netflix i njihove nove fitness programe

Netflix je najavio da će svojoj ponudi filmova, dokumentaraca, serija, pa i videoigara, od 30. prosinca početi dodavati i video sadržaje s uputama za vježbanje od kuće. Program je razvijen u suradnji s proizvođačem sportske opreme Nikeom, a dolazi baš u pravo vrijeme. Nakon blagdanske sezone velik broj ljudi ionako planira početi vježbati i baviti se svojim tijelom, a pretplatnici Netflixa moći će to od sada činiti i uz svoju streaming aplikaciju.

Malo aktivniji Netflix

Dakle, umjesto da pokrenete kakvu seriju za bingeanje i sjednete na kauč, uskoro ćete moći na Netflixu pronaći upute za treniranje inače dostupne u mobilnoj aplikaciji Nike Training Club, koje će se sastojati od ukupno 30 sati video vježbi, vođenih od strane fitness profesionalaca. Sve će biti popraćeno i lokalizacijom na više jezika, a vježbe će varirati od početničkih do naprednih te će pokrivati različita područja interesa potencijalnih vježbača.

Ovaj će kućni tečaj fitnessa biti na Netflix pušten u dva navrata, prvi od kojih stiže već spomenutog 30. prosinca, a drugi tijekom sljedeće godine. Objavljen je i popis programa u prvoj turi: Kickstart Fitness with the Basics (13 epizoda), Two Weeks to a Stronger Core (7 epizoda), Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 epizoda), HIT & Strength with Tara (14 epizoda), Feel-Good Fitness (6 epizoda).

Od ove zime, dakle, osim aktivnosti poznatih kao "Netflix and chill" moći ćete se uz popularni streaming servis uznojiti i na drugi način...