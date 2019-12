I ove godine na YouTubeu su najviše zaradila – djeca

"YouTube je najpopularnija dadilja na svijetu", izjavio je Eyal Baumel, prvi čovjek kompanije Yoola, specijalizirane za digitalne medije i marketing na YouTubeu. Ovu izjavu potvrdili su i nedavno objavljeni podaci istraživačkog centra Pew koji pokazuju da 81% roditelja svojoj djeci mlađoj od 11 godina dozvoljava gledanje YouTubea. Samim time, sadržaji namijenjeni djeci postaju sve popularniji i gledaniji, a njihovi autori – bogatiji.

Sve ovo uvod je u najnoviju listu najplaćenijih YouTubera koju je objavio Forbes. Otprilike kao i prošle godine, djeca, mladi adolescenti i sadržaj namijenjen njima "vladaju" ovom scenom. Od prošlogodišnje ljestvice top 10 autora s najvećom zaradom od YouTube videa postoje određene razlike, no neka imena ista su kao i lani.

Podaci obuhvaćaju zaradu pojedinih kanala od 1. lipnja 2018. do 1. lipnja 2019. godine, a odnose se na zaradu ne samo od videa nego i od sponzorstava, prodaje proizvoda, igara, knjiga i druge robe povezane s YouTube kanalom. Pa, krenimo redom…

Top 10 zvijezda YouTubea s najvećom zaradom u 2019. su:

10. Evan Fong (VanossGaming): gamer koji igra Grand Theft Auto V i Minecraft u godinu dana zabilježio je preko 1,5 milijardi pregleda svojih videa. Pri tome je zaradio 11,5 milijuna dolara.

9. Daniel Middleton (DanTDM): još jedan gamer koji igra Minecraft i Fortnite ubilježio je oko 12 milijuna dolara zarade.

7. i 8.: Mark Fischbach (Markiplier) u području igara, te nezaobilazni Felix Kjellberg (PewDiePie) zaradili su svaki po oko 13 milijuna dolara. Potonjem je polako već dosta pritiska njegovih rekordnih 100 milijuna pretplatnika pa je najavio da će uskoro uzeti godišnji odmor.

6. Preston Arsement (Preston): proslavio se igranjem Call of Dutya no na kanalu objavljuje i razne druge zabavne sadržaje i spačke, no zarađuje i od Minecraft servera. Ukupno 14 milijuna dolara u godinu dana.

5. Jeffree Star počeo je kao glazbenik na MySpaceu a danas se bavi videima i tutorijalima o šminkanju i prodajom vlastite linije kozmetike. Utržio je oko 17 milijuna dolara.

4. Rhett McLaughlin i Link Neal (Rhett and Link) vode dnevnu emisiju na YouTubeu, imaju ukupno četiri kanala, podcast, izdaju knjige i općenito distribuiraju zabavne sadržaje. Zarada u godinu dana im iznosi 17,5 milijuna dolara

3. Anastasia Radzinskaya (Like Nastya) je petogodišnjakinja rodom iz Rusije koja uz pomoć obitelji objavljuje svoj vlog i recenzije igračaka na sedam jezika. Time je privukla mnoštvo sponzora i postala najbrže rastuća zvijezda YouTubea u posljednje vrijeme, s godišnjom zaradom od 18 milijuna dolara.

2. Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones i Tyler Toney (Dude Perfect): a drugom su mjestu također znanci s lanjske liste, zabavni kanal petorice 30-i-nešto-godišnjaka koji izvode ludorije, obaraju čudne rekorde, a imaju i TV emisiju. Ukupno su zaradili 20 milijuna dolara.

1. Ryan Kaji (Ryan's World): i ove godine listu najplaćenijih predvodi klinac koji recenzira igračke, provodi znanstvene pokuse, ali prodaje i igračke i odjeću s vlastitim imenom, te ima emisije na televiziji i streaming servisu Hulu. Prošle godine bio je zaradio 22, a ove – 26 milijuna dolara.