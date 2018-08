YouTube dobiva statistiku o vremenu provedenom u gledanju videa

Kao i s društvenim mrežama, i s gledanjem videa na Internetu lako je pretjerati. Linearna televizija postala je dosadna i zastarjela, TV program ionako ne valja, i onda, priznat ćete, krene ovako: jedan smiješni video s mačkama, pa kompilacija failova, pa 2-3 glazbena spota, nekoliko neizbježnih "trending" videa vezanih uz svakodnevne teme koje vas zanimaju, pa još nekoliko smiješnih videa, i – prošlo je nekoliko sati a da to niste niti primijetili.

YouTube, kao najpopularniji internetski video servis na svijetu, donekle se osjeća odgovornim za vašu "digitalnu dobrobit", pa će, u skladu s Googleovom inicijativom Digital Wellbeing, uvesti mogućnost pregleda detaljne statistike o korištenju.

Svaki će gledatelj koji koristi neku od YouTubeovih aplikacija (na iOS-u ili Andoridu) s novim ažuriranjem dobiti novi podizbornik "Time watched". U njemu će moći vidjeti koliko je posljednjih dana vremena proveo gledajući video isječke na ovom servisu, i to ukupno na svim uređajima koji su povezani s njegovim računom.

Detaljna statistika o gledanju videa bit će smještena odmah uz opciju periodičnog podsjetnika za prekomjerno korištenje "Remind me to take a break", koja je u aplikacije uvedena prije nekoliko mjeseci.

Podaci o vremenu provedenom u gledanju YouTubea trebali bi svakom korisniku probuditi savjest, a on bi na temelju njih trebao biti u stanju donijeti "informiranu odluku" o tome kako se ovaj video servis najbolje uklapa u njegov život – smatraju nadležni u YouTubeu.