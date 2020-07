Električni bicikl s motorom iz perilice rublja postiže preko 100 km/h

Korisnik Reddita iz Grčke koji se tamo predstavlja nadimkom jimminecraftguy pohvalio se svojim uradi sam projektom i izazvao popriličnu pozornost u zajednici ljubitelja takvih projekata, ali i biciklizma. On je, naime, besplatno došao do elektromotora iz perilice rublja, i potom ga montirao na prilično obični gradski bicikl star 20-ak godina. Rezultat? Super-bicikl na struju koji može postići preko brzinu od oko 100-110 km/h.

Pogon iz kućne radinosti

Ovaj istosmjerni elektromotor bez četkica iz vešmašine ima deklariranu snagu od 1.100 W, no autor električnog bicikla kaže kako ga ne napaja baterijama do pune snage jer bi tako mogao postići i do 150 km/h, što bi moglo biti smrtonosno. Ako nas pitate, i 100 km/h na ovom biciklu nije ništa manje opasno.

Motor je modificiran pa može raditi na naponu od 48 V, dok je i sam bicikl malo prerađen i na električni se pogon može kretati i bez da vozač okreće pedale. Sljedeći korak je, kaže jimminecraftguy, doraditi elektroniku i povećati baterije, te izraditi poklopac koji bi sakrio cijeli pogonski sustav unutar okvira bicikla. I vjerojatno skupiti još malo hrabrosti i spretnosti kako bi ga mogao "odvrnuti" do pune brzine.

Spavate li mirno, Harleyi i Davidsoni?