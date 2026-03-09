Poznati youtuber napravio parodiju na račun - skupe memorije

Popularni Edgar Oganesyan, poznat po svom YouTube kanalu TechSource, nasmijao je svoje pratitelje videom u kojem igra videoigru na minijaturnom ekranu unutar samog računala, jer nije više imao novca za pravi monitor...

Bug.hr ponedjeljak, 9. ožujka 2026. u 22:12

Edgar Oganesyan, armensko-američki tehnološki guru i poduzetnik, poznatiji pod internetskim imenom TechSource, ponovno je uspio zabaviti svoju višemilijunsku publiku. Na svom Instagram profilu, koji prati vojska obožavatelja PC opreme, objavio je kratki video koji na duhovit način prikazuje prioritete modernih gamera. Video je u kratkom roku postao viralan i izazvao lavinu komentara, dokazujući da Edgar i dalje zna kako zaintrigirati tehnološku zajednicu.

Sve za DDR5, a za monitor ništa

U videu vidimo Oganesyana potpuno udubljenog u igranje, no umjesto da gleda u standardni monitor, njegov pogled usmjeren je izravno u otvoreno kućište računala. Kamera zatim otkriva apsurdnu scenu: on zapravo igra igru na sićušnom ekranu ugrađenom unutar samog računala, smještenom tik iznad grafičke kartice. Video prati natpis: "Kad cijeli budžet ode na DDR5 RAM", aludirajući na visoke cijene najnovijih komponenti koje ponekad ne ostavljaju prostora za osnovnu periferiju. Svojom objavom, koju je popratio riječima "Kome uopće treba monitor", Oganesyan se našalio na račun trenda u kojem performanse postaju važnije od svega ostalog.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ova objava posebno je zanimljiva u kontekstu njegovog nedavnog sadržaja. Iako je poznat po ekstravagantnim i skupim projektima, poput obnove njegovog legendarnog računala u videu "Re-Building my Ultimate Dream Gaming PC - BigRed V1 Reborn", početkom 2026. godine sve se više okreće i pristupačnijem hardveru. Njegov novi serijal "Flip or Flop" i vodiči za sastavljanje računala ispod 1000 € su pomak prema "value" segmentu, zbog čega je čak u šali najavio promjenu imena kanala u "Value Source". 

