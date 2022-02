"Privatizirajmo Mjesec", predlažu ekonomisti

Bizarna ekonomska ideja stigla je ovoga tjedna iz britanskog think tanka, Instituta Adam Smith, čija je članice, Rebecca Lowe, objavila rad u kojem se poziva na – privatizaciju zemljišta na Mjesecu. Njezin je rad objavljen pod nazivom "Space Invaders: Property Rights on the Moon", i moguće ga je pronaći na ovoj poveznici.

Lowe kaže kako se njezine ideje nadograđuju na radove britanskog filozofa Johna Lockea i američkog političkog ekonomista Henrya Georgea, a koji su govorili o vlasničkim pravima koja bi ljudi polagali na razna svemirska tijela. Njezina analiza proučava kako bi funkcioniralo "parceliziranje" površine Mjeseca te kako bi, u tom slučaju, rente plaćene za najam tih zemljišta mogle biti iskorištene za opću dobrobit čovječanstva. Kao jedan od mogućih ishoda nameće se čak i – potpuno iskorjenjivanje siromaštva te demokratizacija svemirskih putovanja.

Želite grunt na Mjesecu?

Prema sustavu predloženome u ovom radu, pojedinci bi se u svojevrsnoj dražbi natjecali za kupnju parcela na Mjesecu. One bi inicijalno bile podijeljene među nacijama, a njihova bi prodaja ili iznajmljivanje generiralo ekonomsku korist. Predlaže se i da se zakupcima daju popusti na zemljište u slučaju da ih ovi aktivno održavaju, odnosno poboljšavaju im stanje na način da te aktivnosti rezultiraju općim dobrom i zadovoljavanjem raznih ekonomskih ili znanstvenih potreba.

Prihodi zarađeni od prodaje i najma zemljišta koristili bi se na Zemlji u svrhe unaprjeđenja svemirske tehnologije i olakšavanje svemirskih putovanja za mnogo veći broj ljudi. Rad predlaže i da se zemljišta ne dodjeljuju po principu "tko prvi, njegovo", već razrađuje liberalniji sustav dodjele i kupnje slobodnih terena.

"Jasan, moralno opravdan i efikasan sustav dodjele i upravljanja pravom vlasništva u svemiru imao bi značajne prednosti, a one nadilaze samo financijske koristi ljudima koji bi postali vlasnicima. Takav bi sustav poticao odgovorno ponašanje u svemiru, otvorio prilike za nova znanstvena otkrića, demokratizirao istraživanje svemira i mnogo više. Takav je sistem odavno trebalo stvoriti – napredak u ovom polju zamrznut je zbog kompleksnih pravnih nesigurnosti. Vrijeme je da pronađemo inovativne načine da se to prebrodi", poručila je autorica.

Reakcije na ideju

Malo je reći kako je ova ideja ekonomistice Lowe izazvala negativne reakcije. Na društvenim mrežama i u medijima već se mogu pročitati i kritike, zgražanja i negodovanja – od onih "pozabavite se prvo oporezivanjem milijardera na Zemlji", pa sve do argumenta kako prijedlog nije u skladu s međunarodno prihvaćenim Sporazumom o svemiru, potpisanim 1967. godine. U njemu, među ostalim, stoji da "niti jedna država ne smije uključiti dio svemira u svoj sastav, ili ga vojno okupirati", pa bi privatizacija Mjeseca izravno proturječila onome što su vodeće svjetske nacije dogovorile prije više od pola stoljeća.