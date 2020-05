"Revolucionarni" USB stick protiv 5G zračenja prodaje se za 2.400 kn

Sigurnosni stručnjaci kompanije Pen Test Partners na svojem su blogu objavili tekst u kojem su secirali najnoviju "inovaciju" prodavača magle s Interneta – takozvani 5G BioShield, USB uređaj koji bi trebao štititi od 5G zračenja. opisu na stranicama ovog proizvoda stoji da je riječ o revolucionarnom proizvodu koji je "prvi koji štiti od cijelog spektra 5G zračenja" i to – pazite sad – pomoću "vlastite tehnologije holografskog katalizatora u nano-slojevima"!

Ovaj USB stick tako pruža zaštitu od svog štetnog zračenja, "elektro smoga" te "biohazardnog" zagađenja. Štiti, kaže, cijelu obitelj, a budući da je malen i prenosiv moguće ga je postaviti bilo gdje u blizini kakvog izvora zračenja. Cijena, naravno, prava sitnica – 283 funte odnosno oko 2.400 kuna.

Obični USB stick

Već na prvi pogled ovo izgleda kao prodavanje "zmijskog ulja" ili da ne kažemo čega pod bubrege, ali stručnjaci Pen Test Partnersa odlučili su svejedno ispitati o čemu se radi. Pribavili su jedan takav USB stick s prozirnim kućištem na kojem je famozni zaštitnički hologram. Kada su ga uključili u računalo, na njemu su našli tek web stranicu tog proizvoda u obliku PDF dokumenta – i 128 megabajta prostora za pohranu podataka.

Na webu imaju i lava - pa tko im ne bi vjerovao?

Ni traga, kažu, "kvantnoj holografskoj katalizatorskoj tehnologiji". Radi se, dakle, o prijevari na koju će lakovjerni možda nasjesti i za vrijednost mobitela srednje klase dobiti obični, 30-ak kuna vrijedan USB flash disk, koji, k tome, ima i mizeran kapacitet za današnje pojmove.

Crnogorac, bivši fizičar, a sada…

No, kakva bi to priča o sumnjivim rabotama bila da u nju nije uključen i netko iz naše regije? Iza ovog uređaja stoji izvjesni Dr. Ilija Lakičević, rođen u Crnoj Gori, koji se ozbiljno, kao profesor, bavio fizikom do 2000. godine. Tada je, kaže, otkrio do sada nepoznate zakone i počeo proučavati "novu energiju", balansiranje zračenja, zaštitu od istoga… o tome kada je otkrio da se na AliExpressu može kupiti USB stick za 6 dolara i pokušati ga prodati po 80 puta višoj cijeni – u životopisu nije naveo.