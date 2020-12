Ružni božićni pulover za lakše održavanje fizičke distance

Ako nosite pretjerano ružan pulover, možda će vas drugi ljudi ionako zaobilaziti, no ako nosite SimpliSafeov božićni pulover, moći ćete biti sigurni da vam nitko neće prići na manje od dva metra

Ružni božićni puloveri postali su proteklih godina iznimno popularni. Namjerno pretjerano sladunjavih motiva povezanih s blagdanima, ovakvi odjevni predmeti prodaju se i nose, kako bi to hipsteri rekli, ironično, i obično u opuštenoj atmosferi. No, ova je godina po svemu drugačija, pa je kompanija koja se inače bavi sigurnosnim rješenjima za dom, SimpliSafe, osmislila koncept ružnog božićnog pulovera – s ugrađenim senzorima za fizičko distanciranje.

Sigurno će vas svi izbjegavati

Unutar običnog pletenog pulovera ugradili su nekoliko senzora i prigodnih blagdanskih šarenih lampica. Kada senzori zabilježe da se netko osobi koja nosi takav pulover približio na manje od dva metra, on se oglašava zvučno i svjetlosno, upozoravajući tako na potrebu održavanja fizičkog razmaka. Njegovi autori kažu da je to jedini pulover koji spaja ljude ali na način da oni ostanu na udaljenosti od dva metra. Mi bismo rekli da će vas ljudi u ovakvom puloveru izbjegavati i prije nego se on oglasi alarmom.

Za sada je ovaj izum tek u fazi prototipa i vjerojatno je kako ga ovog Božića nećete vidjeti na svojim bližnjima, ali u svakom slučaju radi se o zanimljivom pogledu na to kako tehnologija može biti i korisna i zabavna. SimpliSafe prodaje ovakve pulovere i bez ugrađene elektronike i svu zaradu daje u humanitarne svrhe, što ja također hvalevrijedan potez.

Na njihovim stranicama dostupne su i upute za izradu jednog ovakvog odjevnog predmeta u uradi sam varijanti.