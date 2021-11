Scenarij za novi Netflixov horor film napisala je umjetna inteligencija

Ovoga je vikenda obilježena Noć vještica, odnosno Halloween, dan kada se američka djeca maskiraju i kreću u "strašenje" susjedstva. Ovaj je običaj maskiranja u strašne kostime preuzeo i veći dio zapadnog svijeta, pa je tako običaj posljednjeg dana listopada ponašati se kao u vrijeme fašnika, samo s malo više sablasne kostimografije i scenografije. U taj se narativ uklapa i prigodno gledanje horor filmova.

Kako smo mi primarno tehnološki portal, donosimo vam preporuku za gledanje jednog Netflixovog hororca, besplatno na YouTubeu. Doduše, film traje tek nešto više od 4 minute, ali jamči dobru zabavu. Napisala ga je, naime, umjetna inteligencija.

Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive

Film je nastao onako kako obično umjetna inteligencija i funkcionira – učenjem na primjeru i generiranjem vlastitog sadržaja na temelju naučenoga. Pisac i komičar Keaton Patti, zaslužan za ovaj projekt, "natjerao" je bota pokretanog umjetnom inteligencijom da pogleda više od 400 tisuća sati horor filmova i na temelju toga napiše scenarij za vlastiti hororac. Na temelju ovako napisanoga scenarija Netflixovi su animatori izradili vizualnu komponentu filma.

Rezultat je film "Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive" ("Gospodin Zagonetka želi da budete malo manje živi"), prvi hororac koji je nastao na ovaj način. Mislite li da je naslov filma remek-djelo horor poetike, pričekajte da vidite ostatak dijaloga.

Nećemo vam ovdje spoilerima kvariti zabavu, reći ćemo samo da u filmu ima svega – od nasilja, humora, krvi, djevojke koja visi iznad motornih pila, kitova koji padaju na ljude, djece načinjene od kukuruza, intervjua s vampirima… pa sve do, naravno, zagonetki. Uživajte.