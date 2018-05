Sir Richard Branson planira u narednim mjesecima poletjeti u svemir

Kontroverzni multimilijunaš, poduzetnik i avanturist Sir Richard Branson aktivno je uključen u razvoj svoje kompanije Virgin Galactic i njezine letjelice VSS Unity. Ova suborbitalna letjelica službeno je javnosti prikazana prije više od dvije godine, a od tada traju njezina testiranja – lansiranjem s trupa zrakoplova, pa potom kroz letove i slijetanja sa i bez upaljenih raketnih motora.

Testovi s uključenim motorima do sada su prolazili uspješno, ubrzavajući VSS Unity i do 1,87 Macha, te ponijevši je do visine od preko 25 kilometara, a Branson je sada najavio kako bi prvi letovi s posadom (osim, naravno testnih pilota) trebali započeti kroz nekoliko mjeseci. Do sada je početak komercijalnih letova na rub svemira odgađan već nekoliko puta.

Za turističke letove Virgin Galactic je već prodao preko 600 karata po cijeni od 200 i 250 tisuća dolara

Sam šef Virgin Galactica u razgovoru za BBC-jev Radio 4 najavio je kako će i sam uskoro poletjeti u VSS Unityju. Uzbudljiva vremena su pred njima, rekao je, te obznanio da već trenira poput astronauta ne bi li bio spreman za let – i to u razdoblju od narednih nekoliko mjeseci, a ne godina.

67-godišnji Branson poznat je po svojim avanturističkim pothvatima poput letova balonom ili plovidbi amfibijskim vozilima i jedrilicama preko oceana, u nastojanju da se sruše kojekakvi suludi svjetski rekordi. Stoga, nije nimalo neočekivano da upravo on sjedne u suborbitalni raketoplan u jednom od prvih "pravih" putničkih letova i vine se na sam rub svemira.