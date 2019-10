Unicode objavio listu najpopularnijih emojija

Emoji su postali svakodnevni dio komunikacije, što kod nekih izazova oduševljenje a kod drugih pak zgražanje. U emojijima je već napisana i Biblija, njihovo ubacivanje u razgovor može dovesti do većih šansi u ljubavi i spolnim odnosima, no do sada nismo znali točno koje emotikone ljudi najčešće koriste. Prvi puta je sada konzorcij Unicode, organizacija odgovorna za klasifikaciju i standardiziranje emojija, objavio top listu najkorištenijih sličica.

Svoje podatke dobili su iz više izvora te su prema njima rangirali emojije po frekvenciji upotrebe – oni koji se najčešće ubacuju u razgovor smješteni su u kategoriju 0, slijede ih oni s otprilike upola manjom frekvencijom pojavljivanja u kategoriji 1, s četvrtinom u kategoriji 2, i tako dalje.

Smijeh i srca na vrhu liste

Apsolutni pobjednik s oko 9,9% udjela u svim poslanim emojijima jest "lice koje plače od smijeha": 😂.

Slijedi ga znak srca sa 6,6%: ❤️. Iza njih smjestili su se dva srodna emotikona: lice sa srcima u očima i lice koje se valja od smijeha: 😍 🤣. Tek na petom mjestu našao se obični "smiley": 😊. Od petog do desetog mjesta nalaze se sljedeći znakovi: 🙏 💕 😭 😘.

Iz Unicodea napominju da su unutar istog znaka grupirane sve njegove rodne i rasne varijante. U analizi je primjetno i da su noviji emotikoni, nedavno uvršteni u Unicode standard, pri dnu liste jer im treba vremena da se probiju u upotrebu.

Popis prvih nekoliko stotina emojija rangiranih po frekvenciji upotrebe izgleda ovako: